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15 Temmuz Darbe Girişimi

AKP’li Külünk: 15 Temmuz’un ikinci hedefi Rusya’dır

Külünk, “15 Temmuz’un ikinci etabı Putin’i tasfiye etmekti” demişti

12 Ekim 2016 23:20

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “5 Temmuz sadece Türkiye'ye has bir terör kalkışması değildir, 15 Temmuz küresel bir hesaplaşmanın adıdır” dedi ve ikinci hedefin Rusya olduğunu savundu.

Külünk, daha önceden yaptığı bir konuşmada “15 Temmuz’un ikinci etabı Putin’i tasfiye etmekti” demişti.

Külünk, Bingöl Belediyesi ile Bingöl Üniversitesi Öğrenci Konseyi işbirliğiyle Bingöl Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Sonrası" konulu konferansa katıldı.

Külünk’ün açıklaması şöyle:

"15 Temmuz sadece Türkiye'ye has bir terör kalkışması değildir, 15 Temmuz küresel bir hesaplaşmanın adıdır. 15 Temmuz küresel ölçekteki büyük bir mücadelenin Türkiye üzerinden dışa vurumudur. 15 Temmuz, klasik bir terör örgütünün bilindik bir terör örgütünün eline geçirdiği silahlarla devlete başkaldırması değildir. Yeni nesil bir terör örgütünün, 1. Dünya Savaşının 21. yüzyıldaki versiyonu olan vekalet savaşlarında, vekaleti üstlenmiş terör örgütlerinin dünyanın şekillendirilmesindeki bir casusluk şebekesi modeliyle örgütlenmiş bir yapının üstlendiği vekalet üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çökerterek, küresel oyunda Türkiye'yi oyunun dışında bırakmanın adıdır.

"Birinci hedef Türkiye, ikinci hedef Rusya'dır. Çünkü dünya sistemini şekillendiren güç merkezi Rusya'yı çökertmek, Türkiye'yi çökertmek istiyor. Her iki ülke çöktüğü zaman da tek kutuplu bir dünya düzeninin egemenliği ilan edilmiş olacak. Kimdir bu 15 Temmuz'un üzerinden Türkiye'ye bunu dayatmak isteyen akıl ABD mi? Hayır. İngiltere mi? Hayır. Almanya mı? Hayır. Peki kim bu? Bu güç, endüstri devrimi üzerinden dünyada oluşan küreselleşmenin üzerinden elde edilen gelirle ortaya çıkmış küresel para diktatörlüğüdür. Yani faiz diktatörlüğüdür. Dünyanın bugün güç merkezi, küresel para oligarklarıdır."

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