AKP’li Külünk: 15 Temmuz’un ikinci etabı Putin’i tasfiye etmekti

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak “15 Temmuz'un doğrudan birinci hedefi Erdoğan'dı. 15 Temmuz'un sadece İstanbul ve Ankara'da dondurulmuş olmasının yani İstanbul ve Ankara'ya sıkıştırılmış olmasının sebebi doğrudan Erdoğan'ı şehit ederek ortadan kaldırmaktı. 15 Temmuz'un Türkiye'yi Balkanlaştırma hedeflerinin gerçekleştirilme şartı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan ortadan kaldırmaktı. İkinci etabı da Putin'i tasfiye etmekti” açıklamasında bulundu.

Habertürk’ün haberine göre Canik Belediyesi’nin "15 Temmuz ve Sonrası" konulu konferansına katılan Külünk’ün açıklamaları şöyle:

15 Temmuz'un hedefinin 1. Dünya savaşının bu coğrafyada devamı ve Türkiye'yi Balkanlaştırmak olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "1. Dünya savaşı bitmedi sadece ara verildi. 2. Dünya Savaşı bitti. Ara verilen 1. Dünya Savaşı önce 90'lı yılların hemen Berlin Duvarı'nın yıkılışının arkasından 1. Dünya Savaşı önce Balkanlarda devam etmeye başladı. Etnik milliyetçilik üzerinden egemenlik kavramının üzerinden Yugoslavya paramparça edildi. Balkanlar paramparça edildi. Balkanlar neredeyse 90'lı yılların sonuna kadar kana, gözyaşına, barut kokusuna ve parçalanmışa neredeyse mahkum edildi. Bu 1. Dünya Savaşı'nın birinci etabıydı. İkinci etabı ise Suriye ve Irak'taki gelişmelerdir. Suriye ve Irak'taki gelişmelerin ardından bizim coğrafyamızı, özellikle Türkiye'yi Balkanlaştırma operasyonun adı doğru'dan 15 Temmuz operasyonudur. 15 Temmuz'da bu coğrafyayı, Türkiye'yi iç savaşa, Türkiye'nin enerjisi içeride tüketilirken, Türkiye'nin güneyinden Suriye'nin kuzeyinde bir PKK, bir PYD koridoru Akdeniz'e çıkartarak bizi Ankara'nın çevresine sıkıştırıp, güneyimizde bir PKK, PYD koridoruyla Akdeniz'e çıkıp, bizi bir daha Orta Doğu'ya çıkamaz hale getirerek ardından da bu 1. Dünya Savaşı'nın devamı ikinci etabı Kafkasya'yı Balkanlaştırmaktı. 15 Temmuz'un doğrudan birinci hedefi Erdoğan'dı. 15 Temmuz'un sadece İstanbul ve Ankara'da dondurulmuş olmasının yani İstanbul ve Ankara'ya sıkıştırılmış olmasının sebebi doğrudan Erdoğan'ı şehit ederek ortadan kaldırmaktı. 15 Temmuz'un Türkiye'yi Balkanlaştırma hedeflerinin gerçekleştirilme şartı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan ortadan kaldırmaktı. İkinci etabı da Putin'i tasfiye etmekti" şeklinde konuştu.