AKP'li Komisyon Başkanı'ndan CHP'li Tanal'a destek: Enteresan, ilk defa dediklerine katılıyorum

AKP Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, evde küçük işler yaparak para kazananlara vergi muafiyeti getiren kanun teklifi görüşmelerinde “Gerekçeler kanuna tabidir. İleride bu kanunla ilgili bir ihtilaf çıktığı zaman gerekçeye bakılır" diyen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a destek verdi. Bilgiç, “Yani enteresan, ilk defa, Sayın Tanal’ın dediklerine katılıyorum” dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Meclis Genel Kurulu’nda evde küçük işler yaparak para kazananlara vergi muafiyeti getiren kanun teklifinin görüşmelerinde gerekçedeki “ev kadını” ifadesinin “evde çalışan vatandaşlar” olarak değiştirilmesi istendi. Söz alan Tanal, “Gerekçeler kanuna tabidir. İleride bu kanunla ilgili bir ihtilaf çıktığı zaman gerekçeye bakılır. Onun için gerekçede sadece ‘ev kadınları’ derseniz, çalışan vatandaşımız, yurttaşımız açısından amaçtan uzaklaşılmış olur. Bunu bu şekilde düzeltmek lazım” dedi.

AKP'li Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, “Yani enteresan, ilk defa, Sayın Tanal’ın dediklerine katılıyorum” diyerek Tanal'a destek verdi.

Bunun üzerine Tanal, “Ben bugüne kadar hep aynı doğru şeyleri söylüyorum, demek ki siz beni anlamamışsınız, bugün anlamışsınız; bugün anladığınız için teşekkür ediyorum” dedi.