AKP'li Kavcıoğlu: Akademisyenlerin öldürülmesini kastetmedim

AKP Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, “Bu akademisyen ve gazetecilere bırak hapishaneyi, yaşam hakkı bile vermezler” sözleriyle öldürmeyi kastetmediğini söyledi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Kavcıoğlu’nun Avrupa Birliği Bakanlığı bütçesi görüşülürken ifade ettiği sözleri, HDP Milletvekili Garo Paylan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yeniden gündeme getirdi.

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Paylan, "Tutanaklara baktığımda anladım, bugün de basına ciddi anlamda yansımış. Belki bir düzeltme şansı olur. Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; barış bildirisine imza atan akademisyenlerden bahsediyoruz ve Sayın Kavcıoğlu bunları, akademisyenleri açıkça hedef göstermiştir ve talihsiz bir açıklama olmuştur" dedi.

AKP Milletvekili Salih Cora ise "Kastı o değil" derken, Paylan “O zaman düzeltsin” yanıtını verdi.

"Çarpıtarak yazmışlar"

Bunun üzerine söz alan Kavcıoğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi, söylediğimizden ne ifade ettiğimiz çok netti. Tabii, sizin oradaki sataşmalarınızdan… Burada, ülke için yapılan bir şey… Yani bu ülkede yaşamaları konusunda, dışarıya gidiyorlar ya, o anlamda söylenmiş bir ifadedir. ‘Yaşam hakkı’ derken, bu ülkede yani illa katledilmesi, öldürülmesi anlamında kastedilen bir şey değil. Biz hiç kimsenin öldürülmesini kastetmeyiz. Basın dediğiniz zaten, sol, bir iki tane gazete alıp çarpıtarak yazmışlar."