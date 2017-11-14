AKP'li vekil, TBMM'de konuştu: Bu akademisyenlere bırak hapishane yaşama hakkı vermezler!

İhraç edilen akademisyenler ve cezaevindeki gazeteciler Meclis'te tartışma konusu oldu. Plan Bütçe Komisyonu’nda konuşan AKP’li Şahap Kavcıoğlu, “Bu bildiriye imza atan hiçbir akademisyene, siyasetçiye, gazeteciye hiçbir ülkede yaşama hakkı bile vermezler, bırak hapishaneyi yaşama hakkı vermezler” dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Avrupa Birliği bütçesi üzerinde söz alan AKP Bayburt Milletvekili Kavcıoğlu, HDP’nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne verdiği raporu eleştirerek ‘gammazcılık’ suçlamasında bulundu.

"Türkiye'nin öğrencilerine ders anlatmaya hakkı yok"

Raporda, akademisyenler ve gazetecilerle ilgili ifadeleri eleştiren Kavcıoğlu, şunları söyledi:

“’Akademisyenler ve gazeteciler’ diyorsunuz. Bakın, şöyle bir ifadeyi yazan akademisyene bu ülkede ne yapılması gerekiyor: Kasıtlı ve planlı kıyım… Türkiye’nin kıyım yaptığını söylüyor bir akademisyen. Bu bildirinin altına imza atan hiçbir akademisyenin Türkiye’de akademisyenlik yapmaya hakkı yok. Türkiye’nin öğrencilerine ders anlatmaya hakkı yoktur.”

"Devlete böyle bir ihanet olur mu ya?"

Gazete Duvar’ın haberine göre, kendisinin de akademisyenlik yaptığını hatırlatan Kavcıoğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye’yi böyle karalayacak, Türkiye’nin kıyım yaptığını, katliam yaptığını yazacak, altına imza atacak. Kimlerle beraber yapıyor bunu? Devlete böyle bir ihanet olur mu ya? Bu bildiriye imza atan hiçbir akademisyene, siyasetçiye, gazeteciye hiçbir ülkede yaşama hakkı bile vermezler, bırak hapishaneyi yaşama hakkı vermezler.”

HDP’li Kürkçü: Yaşadığımıza şükür

HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Kavcıoğlu’na “İyi valla, yaşadığımıza çok şükür!” yanıtı verirken, HDP’li Garo Paylan ise “Siz bu kafayla bu Bakanlığa bütçe vermeyin” diye seslendi.