AKP'li Karaca darbe komisyonuna anlattı: Testislerimizi sıktılar, elektrik verdiler

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nda, işkence suçundan meslekten men edilen Adil Serdar Saçan’a hesap soran AKP İstanbul Milletvekili Harun Karaca, “Dört gün boyunca gözlerimiz kapalı işkence gördük. Testislerimizi sıktılar. Elektrik verdiler” dedi. “İşkence insanlık suçudur” diyen Karaca, yıllar sonra Saçan’la karşılaşmasında ne hissettiği sorusuna, “O kötü günleri yeniden hatırladım. Hüzünlendim. Allah bir daha o günleri göstermesin. İşkence insanlık suçu” diye özetledi.

'Kalorifer peteklerine arkadaşlarımızı kelepçelediler'

AKP’li Harun Karaca, işkence sürecine giden dava hakkında da bilgi verdi. İşkence gördüğü dönemi şöyle anlattı:

“Hiçbir suçumuz olmayan bir dosya ile ilgili hakkımızda dava açıldı. Bu dava açılmadan önce müfettişler 2001 yılında zaten Albayrak A.Ş’nin korunup korunmadığı ile ilgili inceleme yapmıştı. Ben büyükşehir belediye meclis üyesiydim. Aynı zamanda Erdoğan’ın başkan danışmanıydım. 1999 yılında görev sürem bitince bu dava açıldı. Ben de aranıyordum, müfettiş raporlarına rağmen aslı olmayan bir konuda dava açılmıştı. Ama dava dosyalarında halen ismim bulunuyordu. Savcılığa gittim ismim olmadığı halde niye arandığımın gerekçesini sordum. Aranmam kaldırılsın diye ifade vermek istedim. Yani zoraki sanık olmak istedim. Belgeyi de aldık Emniyet’e götürdük . Aynı dosya ile ilgili 13 eylül sabahı kapım çalındı, evim arandı. Alınınca 2 saat boyunca Emniyet’te bilardo oynadıkları salonda ayakta duvara dönük vaziyette bekletildik. Ardından bizi nezarete götürdüler. Anlatmaya utanıyorum nezaret şartları çok kötüydü. Nezaretin önünde beton bir zemin var. Bu beton zemin üzerindeki kalorifer peteğine bir arkadaşımızın elini kelepçeleyip oturttular. Sağa sola bakamıyorsunuz, yanındakiyle konuşamıyorsunuz.

'Testislerimizi sıktılar'

Bizim Adil Serdar Saçan ile karşılaşmamız mümkün değil, gözlerimiz kapalı, şahısları tanımak mümkün değil. Ama fiziksel işkenceler var. Elektrik erilmesi, testislerin sıkılması gibi.

Nezaretin içinde iki arkadaşımızı alıp götürüyorlar. O gün onlara elektrik verildiği raporu alındı, ama başka bir hastaneden sağlam raporu alındı. İşkence yapıldığı raporu veren doktora da dava açıldı. Sonradan bu davalar doktorların lehine sonuçlandı. 4 arkadaşımıza işkence yapıldığını biliyoruz.

O arkadaşlara işkence yapılırken bana dinlettiler. Sonra süreçler ilerledi bugün darbe komisyonuna bu arkadaş gelince tepki gösterdim.

Adil Serdar Saçan, dönemin emniyet müdürü Hasan Özdemir niye görevinizi yapmıyorsunuz, sizin yüzünüzden fırça yiyorum diye ifadede bulundu, açılan davaların organize suçlarla bir ilgilisin bulunmadığını söyledi. Bunun normalde mali şube tarafından görülmesi gerektiğini niye kendilerine (organize şubeye) verildiğini bilmediğini söyledi.