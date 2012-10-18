Eski polis Saçan'ın tavrı Darbe Komisyonu'nda kriz yarattı

Hülya Karabağlı

Ankara

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nda, üniversite öğrencilerine işkence iddialarıyla meslekten ihraç edilen, Ergenekon davasının tutuksuz sanığı eski polis Adil Serdar Saçan, tavırlarıyla milletvekillerini çileden çıkardı.

Alaycı üslubuna, sorulara müdahalesine daha fazla dayanamayan MHP’li Özcan Yeniçeri, Saçan’a, “Burası polis devleti değil. Milli iradenin yeri. Böyle davranamazsın” diye bağırdı. Yeniçeri’nin bağırması komisyonun bulunduğu koridorda yankılandı. Saçan, bu sözlerin altında kalmadı ve Yeniçeri’ye, ‘bağırma’ diye seslendi. İkili birbirine girince milletvekilleri Yeniçeri’yi sakinleştirmeye çalıştı. Komisyon başkanı Nimet Baş, Saçan’ı defalarca uyardı.

Komisyon öğleden sonra Saçan’ın talebi üzerine basına kapalı bir toplantı yaptı. Ancak bağırışmalar koridorun diğer ucundan duyuldu. Güçlükle sakinleştirilen MHP’li Yeniçeri T24’e içerideki manzarayı , “Adil Serdar Saçan sürekli komisyona tahakküm etmeye kalkıştı. Miletvekillerinin sorularını beğenmiyor. Sürekli bir müdahale, Üslubu çok rahatsız ediciydi. Laubali tavrı var. Daha fazla dayanılacak gibi değildi. Ben de ‘Burası polis devleti değil. Saygılı ol. Milli iradenin yeri burası. Böyle davranamazsın diye bağırdım. Sonra arkadaşlarım sakinleştirdi” dedi.

Yeniçeri, Saçan’ın tüm işkence iddialarını reddettiğini ve çantasından sürekli mahkeme kararları çıkardığını söyledi. Yeniçeri, “Çok masummuş, öyle diyor” dedi.