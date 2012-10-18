T24 LogoT24 Logo
Politika

Eski polis Saçan'ın tavrı Darbe Komisyonu'nda kriz yarattı

TBMM Darbe Komisyonu’nda, eski polis Adil Serdar Saçan krizi...

18 Ekim 2012 00:41

Hülya Karabağlı

Ankara

 

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nda, üniversite öğrencilerine işkence iddialarıyla meslekten ihraç edilen, Ergenekon davasının tutuksuz sanığı eski polis Adil Serdar Saçan, tavırlarıyla  milletvekillerini çileden çıkardı.

Alaycı üslubuna, sorulara müdahalesine daha fazla dayanamayan MHP’li Özcan Yeniçeri, Saçan’a, “Burası polis devleti değil. Milli iradenin yeri. Böyle davranamazsın” diye bağırdı.  Yeniçeri’nin bağırması komisyonun bulunduğu koridorda yankılandı. Saçan, bu sözlerin altında kalmadı ve Yeniçeri’ye, ‘bağırma’ diye seslendi.  İkili birbirine girince milletvekilleri Yeniçeri’yi sakinleştirmeye çalıştı. Komisyon başkanı Nimet Baş, Saçan’ı defalarca uyardı.

Komisyon öğleden sonra Saçan’ın talebi üzerine basına kapalı bir toplantı yaptı. Ancak bağırışmalar koridorun diğer ucundan duyuldu. Güçlükle sakinleştirilen  MHP’li Yeniçeri T24’e  içerideki manzarayı , “Adil Serdar Saçan sürekli komisyona tahakküm etmeye kalkıştı. Miletvekillerinin sorularını beğenmiyor. Sürekli bir müdahale, Üslubu çok rahatsız  ediciydi. Laubali tavrı var. Daha fazla dayanılacak gibi değildi. Ben de ‘Burası  polis devleti  değil.  Saygılı ol. Milli iradenin yeri burası.  Böyle davranamazsın diye bağırdım. Sonra arkadaşlarım sakinleştirdi” dedi.

Yeniçeri, Saçan’ın tüm işkence iddialarını reddettiğini ve çantasından sürekli mahkeme kararları çıkardığını söyledi.  Yeniçeri, “Çok masummuş, öyle diyor” dedi.   

ETİKETLER

serdar saçandarbe komisyonukrizeski polis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24