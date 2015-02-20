AKP'li kadın vekillerden, muhalefetle Başkanlık Divanı arasına tampon bölge!

TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekilleri tutumundan dolayı TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'nın bulunduğu başkanlık divanına gidince, AKP'li kadın milletvekilleri Bahçekapılı ile muhalefet milletvekillerinin arasında el ele tutuşarak zincir oluşturdu.

DHA'nın haberine göre, TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekilleri, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapı'nın tutumunu eleştirdi ve usul tartışması açılıp söz istedi. Ancak Bahçekapılı buna gerek görmedi.

Bunun üzerine ilk olarak CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ve HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'nın yanına gitti ve konuşmaya başladılar. Bu sırada Bahçekapılı ise 'Buradan uzaklaşın' diye sesini yükseltti. Ardından çok sayıda muhalefet milletvekili de başkanlık kürsüsüne geldi.

Bunu gören bazı AKP'li kadın milletvekilleri başkanlık divanını bulunduğu yene gitti ve muhalefet milletvekilleri ile Bahçekapılı'nın arasına girdi. El ele tutuşarak zincir oluşturan kadın milletvekilleri ardından muhalefet milletvekillerini uzaklaştırdı. Bu yaşanan olaya muhalefet milletvekilleri şaşkınlık yaşarken, AKP'li milletvekilleri ise kadın milletvekillerini alkışladı.