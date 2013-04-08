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Politika

AKP'li İyimaya: Başkanlık sistemi olmazsa olmazımız değil

AKP'li İyimaya: Başkanlık sistemi dışındaki maddelerde mutabık olması halinde Başkanlık Sistemi olmazsa olmazımız değildir

08 Nisan 2013 19:20

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Başkanı Cemil Çiçek,  farklı taslak metinlerini sunan dört siyasi partinin uzlaşma komisyonu üyeleri ile bir hafta aradan sonra tekrar bir araya gelecek.

AKP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Ahmet İyimaya, “Başkanlık sistemi bizim olmazsa olmazımız değil” dedi. Anayasa takvimine ilişkin sorulara,  İyimaya, “Bu Anayasa’nın derin ve derinlikte 1 ay içinde formüle edileceğini düşünüyorum.  Bunu 1 ay değil. 33 yıl 1 ay olarak kabul edin” diyerek 12 Eylül göndermesinde bulundu. “Başkanlık sistemi dışındaki maddelerde mutabık olması halinde Başkanlık Sistemi olmazsa olmazımız değildir” diyen İyimaya, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le bu akşamki buluşmaya ilişkin, “Akşam yapacağımız uzlaşma formülünde birinci sorumluluğun sayın başkanda olduğunu düşünüyorum” dedi.

 

'Başkanlık komisyonu tıkadı'
 

Uzlaşma Komisyonu’nun MHP’li Üyesi,  Konya Milletvekili Faruk Bal, “Başkanlık sistemi komisyonu tıkadı”  dedi. “İlk defa milletin iradesini temsil eden bir anayasa yapım süreci için aynı masanın etrafına oturulmuştur” diyen Bal,  Temel Hak ve Özgürlükler bölümünde tam bir mutabakat  sağlandığına dikkat çekti. 

 

'Harç bitti paydos denemez’

 

“Hiç kimse harç bitti yapı paydos diyemez. Komisyon kendi kendine fes edemez” diyen Bal, bu tür hamlelerin  15 maddelik protokol metnine aykırı olduğunu hatırlattı. CHP, MHP ve BDP’nin parlamenter sistemi savunduğuna dikkat çeken Bal, “Temel sorunların kaynağı da AKP’dir.  Vade konulsun deniyor vade koyduk.  5 ay,  6 ay. Bu iki temel sorun varken nasıl anlaşacağız? AKP Başkanlık sistemini geri çekmedikçe nasıl olacak”?

 

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