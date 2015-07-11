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Politika

AKP'li İyimaya: 4 bakanın Yüce Divana gönderilmesi siyaseti rahatlatır

'Bu konu parlamentoya gelmesi halinde, milletvekilleri serbest bırakılmalı, vicdanlarına göre karar vermeliler'

11 Temmuz 2015 20:25

AKP Ankara Milletvekili ve önceki dönem TBMM Adalet Komisyonu Başkanı olan Ahmet İyimaya, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen Bakanların yargılanmasıyla ilgili, "Hem siyaset rahatlar hem o arkadaşlar rahatlar" dedi.

CNN Türk'teki 360 Derece adlı programda Şirin Payzın'ın sorularını cevaplayan AKP'li milletvekili Ahmet İyimaya, Yüce Divan konusunda partilerin karar alamayacağını ve bu konunun milletvekillerinin vicdanına bırakılması gerektiğini ifade etti.

Şirin Payzın'ın "Eğer 4 Bakanın Yüce Divan konusu veya diğer yolsuzluk iddiaları konusunda ön şart olursa AKP buna nasıl bakıyor?" sorusuna İyimaya, "Anayasamız gerek Bakanların cezai sorumluluğunu gerek parlamenterlerin dokunulmazlığını bir parti sorunu olarak ele almamış. Bu tamamen milletvekillerinin vicdanına kılınacak bir sorun. Her iki konuda hiç bir parti karar alamaz, hiç bir parti tavır geliştiremez ve yargı yetkisini, yargısal sorunları parlamentoya taşıyarak siyaset yapanları toplum ödüllendirmemiştir. Bir defa bu gibi sorunların parlamentoya gelmesi halinde ben bireysel görüşümü ifade ediyorum, milletvekilleri serbest bırakılmalı, vicdanlarına göre karar vermeliler" cevabını verdi.

İyimaya Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü yapısı itibariyle normalleşmiş olduğunu belirterek, "Hem siyaset rahatlar hem o arkadaşlar rahatlar. Ama koalisyon görüşmelerini, siyasi faaliyetleri yargısal sorunlar nedeniyle bloke etmenin hiç bir partiye yarar sağlamayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. 

 

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