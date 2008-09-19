AKP’li işadamına MÜSİAD’dan plaket

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Asım Güzelbey ile yaptığı 700 bin YTL'lik bağış koşullu imar tadilatı protokolü ile gündeme gelen arsa sahibi işadamı Eyyüp Göymen'e, üyesi olduğu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) yeni yapılan binasına maddi yardımda bulunması nedeniyle plaket verildi. Göymen plaketi AKP Gaziantep İl Başkanı Ökkeş Eruslu'nun elinden aldı.



MÜSİAD tarafından Grand Otel'de verilen iftar yemeğine, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı, AKP Gaziantep Milletvekilleri Fatma Şahin, Mehmet Erdoğan, Halil Mazıcıoğlu, Mehmet Sarı, Emniyet Müdürü Ali Yılmaz, AKP'li Şahinbey Belediye Başkanı Ömer Can ve çok sayıda MÜSİAD üyesi katıldı.



Toplantı sonunda MÜSİAD Gaziantep Şubesi'nin Sani Konukoğlu Bulvarı İpekyolu üzerinde yapılması planlanan hizmet binası için aldığı arsaya katkıda bulunan 10 işadamı arasında bulunan Eyyüp Göymen plaketini AKP İl Başkanı Ökkeş Eruslu'nun elinden alırken, diğer işadamlarına da plaketlerini Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Vali Süleyman Kamçı, AKP Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin verdi.



İşadamı Göymen'in satın aldığı lise arsasının bir bölümü 6 ay sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Asım Güzelbey ile yaptıkları ortaya çıkan özel protokol ile ticari alana dönüştürülmüş, ancak İdare Mahkemesi, işlemi durdurmuştu.

