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Yaşam

AKP'li İlçe Başkanı tutuklandı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yemek ve hizmet alımı ihalelerine sahte belge düzenleyerek fesat karıştıkları iddia e

01 Kasım 2008 02:00


Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün “yemek ve hizmet alımı ihalelerine sahte belge düzenleyerek fesat karıştıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Yatılı İlköğretim Bölge Okulu yemek ve hizmet alımı ihalesini alan AKP Çekerek İlçe Başkanı Cemalettin B. ve ilçede yemek fabrikası bulunan Ramazan Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.


Her iki ihale için hazırlanan dosyalarda bulunan evrakın sahte olduğu iddiasıyla yapılan şikayeti değerlendiren savcılığın yakalama talimatı üzerine Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen özel bir ekip, Çekerek ilçesine giderek Cemalettin B. ve Ramazan Y'yi gözaltına aldı.
Çekerek ilçesinde sorgulamaları tamamlanan Cemalettin B. ve Ramazan Y, nöbetçi mahkemece tutuklanarak Yozgat E Tipi Cezaevine konuldu.


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