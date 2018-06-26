AKP'li İl Başkanı: Ya Ak Parti'ye oy versinler ya defolup gitsinler

AKP Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 24 Haziran seçimleri öncesi partinin oy kaybedeceği ve milletvekili sayısının düşeceği yönünde değerlendirmeler olduğunu belirterek, “O kişiler, şapkaları önlerine koysunlar. Motivasyonumuzu düşürmesinler. Eğer AK Parti kimliğini taşıyorlarsa ya gitsenler sadece sandıkta AK Parti'ye oy versinler ya da defolup gitsinler. Bizim bu insanlara ihtiyacımız yok" dedi.

Manisa'da, 24 Haziran'daki seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 48.61'ini alırken, milletvekili seçiminde ise AKP'ye yüzde 40.15'lik destek geldi. Resmi olmayan bu sonuçla AKP Manisa'da 5 milletvekili çıkardı. Meclis'e gönderecekleri milletvekilleri Murat Baybatur, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan ile parti binasında basın açıklaması yapan İl Başkanı Mersinli, şunları söyledi:

"Teşkilatın içinden çıkan kişiler milletvekili oldu. Bizler, seçim süreci boyunca sahadaydık ve başarılı çalışmalar yaptık. Seçimden önce birçok şey söylendi ama tüm planlar boşa çıktı. Sevincimizi çok güzel yaşadık. Eksiğimiz tabii ki var. Her sandıkta değerlendirme yapacağız. Nerede oyumuz artmış, nerede oyumuz azalmış, bunların hepsini çıkaracağız. Çalışmalara şimdiden başladık. Eksiğimizi, hatamızı da göreceğiz. Özeleştirimizi de kendi içimizde yapacağız. Düzeltmemiz gereken yerleri düzelteceğiz. Biz en az 5 milletvekili çıkaracağımıza inandık. 6'ncı milletvekilini de çıkarabilirdik. AK Parti milletin partisidir. Biz dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Fakat parti içinden veya dışından herhangi bir şekilde cümle kurup, bizim motivasyonumuzu düşürmeye çalışan insanlara da bundan sonra izin vermeyeceğiz. Daha derli toplu ve disiplinli olacağız."

"Bizim bu insanlara ihtiyacımız yok"

"Seçimden önce 'AK Parti 3 çıkarır, 4 çıkarır' diyenler, bugün yanıldılar" diyen Mersinli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kişiler, şapkaları önlerine koysunlar. Lütfen motivasyonumuzu düşürmesinler. Eğer AK Parti kimliğini taşıyorlarsa ya gitsenler sadece sandıkta AK Parti'ye oy versinler ya da defolup gitsinler. Bizim bu insanlara ihtiyacımız yok. Evet, ben bu iddiadayım. Önümüzde yerel seçimler var. O nedenle partimizin disiplin kurallarına uymayan, kendi iç dünyasında belirli şeyleri kabullenmeyen arkadaşlarımızın, genel başkanımıza ve kendisine saygısından dolayı bunu böyle yapması lazım. Çünkü başka türlüsü işi bereketsizlendiriyor. Sosyal medya fenomenleriyle bu partinin yıpranmasına izin vermeyiz."

(DHA)