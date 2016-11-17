AKP’li il başkanı istifa etti

AKP Balıkesir İl Başkanı Dinçer Orkan, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı Mustafa Ataş’ın isteği doğrultusunda görevinden istifa etti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, AKP Balıkesir İl Başkanlığı görevini 2 yıldır sürdüren Dinçer Orkan, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı Mustafa Ataş’ın isteği doğrultusunda istifa etti. Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Orkan, “Teşkilatlanma Başkanı Mustafa Ataç benimle çalışmak istemediğini, başka bir arkadaşımla çalışmak istediğini söyledi. Ben de istifa ettim. Zaten benim görev sürem de dolmuştu. Şimdi yerime yeni bir il başkanı atanacak. Ardından kongreyle yeni il başkanı seçilecek” dedi.

"Bayrak yarışı"

Başkan Orkan, basın yayın kuruluşlarına gönderdiği veda mektubunda, bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirtti. Görevi boyunca kendisiyle birlikte mücadele eden dava arkadaşları ile birlikte, CHP ve MHP il başkanlarına da samimiyetleri ve tutumlarından dolayı teşekkür etti.