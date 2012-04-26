AKP'li İl Başkanı: 28 Şubat'ın kamu adına intikamı alınmalıdır

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen AKP Adana İl Başkanı Ziyaeddin Yağcı, 28 Şubat operasyomlarıyla ilgili olarak, '' Bazen 'intikam mı?' diyorlar ya! Kamu adına intikamı alınmalıdır diye düşünüyorum. Ferdin intikam, öç alması, kanunlarımızda da vicdanen de Allah indinden de yasaktır. Ancak kamu adına, bu zulüm edilen insanlarımızın haklarının zalimden alınması lazım'' dedi.

AKP İl Başkanı Ziyaeddin Yağcı, 5 Mayıs'taki il kongresinde yeniden aday olacağını ve kongrenin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini açıkladı. İl Başkanı Yağcı, 28 Şubat Soruşturmasında dönemin komutanları ve muvazzaf subayların gözaltına alınıp, tutuklanmalarıyla ilgili sürece ilişkin soruyu yanıtlarken, 28 Şubat hareketinin suç örgütü tarafından yürütüldüğünü ve suç hareketi olduğunu öne sürdü.

28 Şubat soruşturmasında 3'üncü dalga operasyonların yapıldığı bugün, gelişmeleri değerlendiren Yağcı, şunları söyledi:

"Dalga bazen kurunun yanında yaşı da götürür. Bu dalgalarda içeri alınanların hepsine suçlu nazarıyla bakmamam lazım. Ama ortada 28 Şubat diye isim verilen hareket, başka hiçbir tarif kalıbına sığmaz bir suç hareketidir. 28 Şubat'ta bir suç örgütü vardır. Millete karşı işlenmiş bir suçtur. Ama askeriyede emir komuta zinciri de çok güçlüdür. Bazen alt kademedeki insanlar, verilen bir emri yerine getirmiştir. Masum olmaları kuvvetle muhtemeldir. Onun için bir insan olarak zaman zaman 'acaba burada suçsuz, günahsız insanlar da zarar görüyor mu' diye de düşünüyorum. Gerek Ergenekon, gerek Balyoz davalarında, gerekse 28 şubat soruşturmasında tümünü birden suçlamaya Allah biliyor ya vicdanım el vermiyor. Ancak, 28 Şubat adıyla bakarsak; bu ülkeyi, milleti korusun diye ellerine silah verilenler, bizzat korumakla görevli olduğu millete bu silahları çevirdiler. Öyleyse bu çete mensupları mutlaka cezalarını görmeliler. Binlerce masum insana, bilhassa kızlarımıza gözyaşı döktürdüler. Bazen 'intikam mı?' diyorlar ya! Kamu adına intikamı alınmalıdır diye düşünüyorum. Ferdin intikam, öç alması, kanunlarımızda da vicdanen de Allah indinden de yasaktır. Ancak kamu adına, bu zulüm edilen insanlarımızın haklarının zalimden alınması lazım. Buna öç mü derler, intikam mı derler, hak mı, hukuk mu derler, yargı mı derler? Ne derlerse desinler mutlaka zalim, zulmünün karşılığını görmelidir. Burada tavrım net. Hiç lafımı evelemem, gevelemem."

28 Şubat sürecinde siyasetin içinde olduğunu, belediye meclis üyeliği yaptığını hatırlatan Yağcı, şahsen bir zulüm görmediğini, ancak 12 Mart döneminde 8 ay tutuklu kalıp, yargılanıp beraat ettiğini sözlerine ekledi. -