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Politika

AKP'li İdris Bal: Durup durduk yerde darbe olmaz, kutuplaşma olması lazım

Ulus'ta Anıtkabir'e yürümek üzere toplanan gruba müdahaleye hükümetten ilk açıklama AKP'li Bal'dan geldi

29 Ekim 2012 17:30

AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal, Ankara'da Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne katılanlara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edilmesini "Demokrasi herkesin her şeyi yapabileceği rejim değildir. Durup durduk yerde darbe olmaz, kutuplaşma olması lazım" dedi.

Bal Ankara'daki müdahaleyi NTV ve Habertürk TV'de değerlendirdi. Bal'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Demokrasi kurumlar ve kurallar düzenidir, herkes bu düzene uymak zorundadır. Demokrasi herkesin her şeyi yapabileceği rejim değildir. Durup durduk yerde darbe olmaz, kutuplaşma olması lazım. İngiltere'de de Amerika'da da yasaklanıyor. Gösterilere müdahale oluyor. Cezalar veriliyor. Bayramlar bizi birbirimize yaklaştırmalı, ötekileştirmemeli. Ben annemin elini öpmeye gideceğim, yollar kapalı, o zaman sıkıntı olur. İstikrarsızlık olur. Herkes kafasına göre kutlama yapamaz."

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