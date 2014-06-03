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Politika

AKP'li Hüseyin Tanrıverdi: Parti içindeki hainleri tasfiye edeceğiz

AKP milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, 'seçim sürecinde ihanet tohumlarının ne yazık ki partimizde bazı yerlere geldiklerini de müşahede ettik, partiye ihanet edenlerle ilişkimizi keseceğiz' dedi

AKP Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi

03 Haziran 2014 20:20

AKP MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, AKP içinde "hainler" olduğunu iddia ederek “Parti içinde olup da aleyhe çalışanların olduğunu, bu kişilerin tasfiye edileceğini” söyledi.

Mehmed Hakkı Özbayır’ın DHA’da yer alan haberine göre, AKP Alaşehir ilçe divan toplantısına katılan AKP MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, "Bazı hataların affı olabilir, ancak ihanetin asla olmayacaktır. Yerel seçim dönemi öncesi parti içinde gruplar oluşturan bazı hainlerin, seçim dönemlerinde partimiz aleyhinde kampanyalar sürdürerek başka partilerle kapalı kapılar ardında pazarlık yaptıklarını tespit ettik. Bu ihanet tohumlarının ne yazık ki partimizde bazı yerlere geldiklerini de müşahede ettik. Seçim dönemlerinde parti aleyhinde çalışmak ve partiye zarar vermek tüzük hükümleri gereği kesin ihracı gerektirir. Biz de harfiyen tüzük hükümlerine bağlı kalacağız. İhraçlar kaçınılmazdır ve parti seçmenimize ihanet eden bu şebekelerin sonu da gelmiştir. Bu hainler bizi değil diğer partileri karıştırsınlar artık. Bundan böyle bizden uzak olacaklar. Kurullarımız bu konuda sonuna kadar çalışacak. Kurumsallaşmamızı da ancak bu şekilde tamamlayabiliriz" dedi. 

Tanrıverdi’den sonra konuşan AKP Manisa İl Başkanı Murat Baybatur da Tanrıverdi’ye katıldığını ve partiye ihanet edenlerin artık kendileriyle ilişkilerinin olmayacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanma sürecinin de başladığını belirten Baybatur; ilk turda yüzde 50’nin üzerinde oy alacaklarını iddia etti.

 

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