AKP'li Harun Çakır hayatını kaybetti

T24 - Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu Milletvekili Harun Çakır kalp krizi sonucu Ankara'da hayatını kaybetti.



Kalp krizi sonucu vefat ettiği bildirilen Çakır'ın, Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.



Öte yandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çakır'ın vefat haberi üzerine hastaneye geldi



Erdoğan, hastanede bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve yetkilerinden bilgi aldı. Hastanede yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.





Çakır'ın özgeçmişi



1954 yılında Ordu’da doğan Çakır, ilk, orta ve lise öğrenimini Ordu’da tamamladıktan sonra 1977 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu.



İş hayatına 1978 yılında Ankara’da Türk Standardları Enstitüsü’nde uzman olarak başladı. Aynı kurumda sırasıyla Yayın ve Tanıtma Müdürü (1980 – 1987), Tüketicinin Korunması Müdürü (1987 – 1989), Standard Hazırlama Dairesi Başkanı (1989 – 1991), Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı (1991 – 2005), Ar-Ge Merkezi Başkanlığı ve İzleme Dairesi Başkanlığı (2006 – 2011) görevlerinde bulundu.



Standardizasyon, belgelendirme, tüketici hakları, Avrupa Birliği ile uyum konularında çeşitli toplantılarda tebliğler sunan ve bu konularda birçok dergide yazıları yayınlanan Çakır'ın lise ve dengi okullarda ders kitabı olarak okutulan Standardizasyon ve Kalite isimli ders kitapları yayınlandı.



Uzun yıllar Ankara'da faaliyet gösteren Ordu'yu tanıtan derneklerde çeşitli görevlerde bulunan Harun Çakır, Başkent Ordulular Derneği'nin başkanlığını da yürüttü.



Evli ve iki çocuk babası Harun Çakır, İngilizce biliyordu.







