AKP'li hamile vekil doğum izninden şikâyetçi: Memura var, bize yok

Üçüncü çocuğuna hamile olan AKP Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, TBMM’de kadın milletvekillerinin annelik izni olmadığını belirtirken, "İç Tüzük’te kadın milletvekillerinin hamile kalacağı düşünülmemiş" dedi.

Kayseri’de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve diğer milletvekili arkadaşlarıyla bayram boyunca sivil toplum örgütlerinin bayram ziyaretine katılan AKP Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, milletvekillerinin, memurlar gibi annelik izni olmadığını belirtti. İç Tüzük’te değişiklik yapılabileceğini anlatan Gündeş Bakır, şöyle dedi:



'Memurlar gibi izin yapamıyoruz'



"TBMM İç tüzüğünde kadın milletvekillerinin hamile kalacağı düşünülmediği için onlara annelik izni yok. Memurlar gibi izin yapamıyoruz. Gerçi beni çok etkilemiyor, izin olsa da çalışacaktım 9 ayın sonuna kadar. Ama, herkes benim gibi dayanıklı olmayabilir. Hamileliğini zor geçiren kadınlar var, onlar için Meclis’teki iç tüzükte bir değişiklik yapılabilir. Hamilelik sürecim sorunsuz ilerliyor. Her türlü çalışmamızı yapıyoruz. Zorluk çekmedim. Hiçbir çalışmamızı aksatmadık, ilçelere bile gittim bu süreçte. İftara gidip sahur saatlerinde Kayseri’ye döndüğümüz zamanlar oldu. Ama zorluk çekmedim, sadece beslenmeme daha fazla dikkat ediyorum."



'Genç nüfus lazım'



Gündeş Bakır, AKP’nin çok çocuk politikasını anlatırken, kadınlar çalışma yaşamında olmalarına rağmen çocuk sahibi de olmak istediklerini belirterek, bunun sonuçta biyolojik bir olay olduğunu söyledi. Bakır, şöyle devam etti:

"Parti olarak da çok çocuk politikasını destekliyoruz. Çünkü aile başına 2.1 çocuk düştüğü zaman nüfus sabitleniyor. 2.1’den fazla olursa nüfus artabiliyor. Fakat Türkiye genelinde yapılan araştırmalar, özellikle Batı ve Orta Anadolu’da nüfusun düştüğünü gösteriyor. Mesela Kayseri’de yapılan araştırmalar, hane başına 1.8 çocuk düştüğünü gösteriyor. Bu, Kayseri nüfusu azalıyor anlamına geliyor. Onun için en az 3 çocuk olması bence şart. Yarınlarımız için, geleceğimiz için, ülke nüfusunun artması için. Tabi, ülke nüfusunun artmasının başka etkenleri de var; sanayii etkiliyor, sosyal güvenlik politikalarını etkiliyor. Çünkü, emekli maaşını gençler çalışıp ödeyecekler. Dolayısıyla sosyal güvenlik sistemini sürdürmek için çalışacak genç nüfus lazım."