AKP'li Haluk Özdalga: Cemevleri ibadet yeridir, nokta...

TBMM Başkanlığı'nın "Cemevleri ibadet yeri değildir" savunmasına AKP içinden de tepki geldi. Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, "Haklar ve özgürlükler devlet bürokrasisi tarafından belirlenemez. Aleviler yerden göğe kadar haklıdır" dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün TBMM’de cemevi açılmamasına ilişkin kararın iptali amacıyla açtığı davaya resmi yanıt gönderen TBMM Başkanlığı'nın "Cemevleri ibadet yeri değildir" savunmasına AKP Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, tepki gösterdi.

Milliyet gazetesinden Meriç Tafolar'ın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'na görüş sorulmasını yanlış bulduğunu belirten Özdalga "Haklar ve özgürlükler devlet bürokrasisi tarafından belirlenemez. Cemevleri ibadet yeridir. Aleviler yerden göğe kadar haklıdır" dedi.

Özdalga, "TBMM Başkanlığı gibi en üst siyasi kurumlarımızdan birinin, temel haklar konusunda bir devlet kurumuna görüş sormasını ve onu esas alarak hareket etmesini yadırgıyorum" diyerek şöyle devam etti: "Bu; ‘başörtülü kadınlar üniversitelere gidebilsin mi’ sorusunu YÖK’e bırakmak veya ‘orduevlerine girebilsin mi’ sorusunu Genelkurmay’a sormak kadar yanlış bir tutumdur. Diyanet, Sünni İslam inancına göre çalışan bir devlet kurumu. Böyle bir kurum, Alevilerle ilgili, onların inanç ve ibadetlerinin nasıl olmasıyla ilgili karar veremez. Siyaset bu konuya Diyanet’i karıştırmasın. Cemevleri ibadet yeridir. Nokta. Demokratik hukuk devletinde, neresinin ibadet yeri olduğuna sadece ve sadece o inanç mensupları karar verir. Devlete düşen görev, o inanç mensuplarının özgür ve eşit koşullar altında ibadet etmesinin imkanlarını sağlamaktır. Cemevlerinin tanınması, Alevilerin hakkıdır. Hakları ciddiye alalım. Aleviler yerden göğe kadar haklıdır. Her dinde, mesela Hıristiyanlıkta ve İslam’da farklı ibadet yerleri olabilir. İbadet yerlerini tanımamakla, Alevilerin inanç ve ibadet özgürlüğü ciddi ölçüde ihlal ediliyor. Alevi toplumu küçük düşürülüyor ve dışlanıyor. Daha fazla gecikmeden düzeltmemiz gerekiyor"

"Aleviler inkâr ediliyor"

CHP Millitevekili Hüseyin Aygün de "TBMM'ye yaptığım cemevi açılmasına yönelik talebi reddedilmesi kararındaki mantık burada da devam ediyor. 4 sayfalık savunmada Alevilik inkâr ediliyor. Mahkemeye ayrıntılı bir yanıt hazırlıyoruz. Diyanet'te Alevilik yok. Aleviliğe yönelik olumlu bir tavır göstermiyor bu kurum" dedi.

Aygün, Hacıbektaş Külliyesi'ne ilişkin savunmada yer alan unsurların gerçeklere dayanmadığını belirterek, "Orada cami bulunduğu doğru ama orada cemevi de bulunuyor. Savunmada Hacıbektaş da yok sayılıyor. İfadeler bir illüzyondan ibaret. Savunmadaki kurgu çok basit bir kurgu. ‘Hz. Ali’nin Hz. Muhammed’in damadı olması ona inananları İslam’ın içine çeker’ kurgusu basit. Başvurumuzda İslam’ın içidir ya da dışıdır diye bir ifade yer almıyor. Aleviliği İslam’ın içidir diyerek cemevlerini yok sayma anlayışı doğru değil. İslam’ın içidir dışıdır tartışmasının içine girmeyeceğiz” diye konuştu.

TBMM’nin savunmasının toplum tarafından kabul edilmediğini belirten Aygün, “Mahkeme de Meclis’in görüşünü kabul etmeyecek. 6. İdare Mahkemesi’nin olumlu karar vereceğine inanıyorum” diye konuştu.

Bu arada muhalefet milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu’nda dün bütçesi görüşülen Diyanet İşleri Başkanlığı’nı yoğun şekilde eleştirdi. CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Diyanet’in iktidarın güdümüne girdiğini, siyaset ve ticaretle uğraştığını iddia ederek, altı ticarethane olan camilerin Ak Partililerin elinde olduğunu öne sürdü. BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan da, “Diyaneti neden özelleştirmiyorsunuz, dini neden sivil topluma bırakmıyorsunuz? Diyanet İşleri Başkanı; MİT, MGK ve Genelkurmay istihbaratından daha fazla derin yapıların kontrolünde. Diyanet, Türk-İslamcı-Hanefi çizgide değilse, Alevi vatandaşların talepleri neden yerine getirilmiyor? Ülkede Şii vatandaşlar var, Diyanet’in bunlarla ve Şafilerle ilgili çalışması niye yok?" diye sordu.