AKP'li Halide İncekara: İsrail sokaklardaki zeki çocukları topluyor

T24 - Meclis Kayıp Çocuklar Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Başkan Halide İncekara, Kanada ve İsrail gibi ülkelerin Türkiye'deki üstün zekalı, yetenekli çocukları topladığını iddia etti.





Kaybolan, istismar edilen, çalıştırılan, sokakta yaşayan çocukların sorunlarını araştırmak için kurulan TBMM Kayıp Çocuklar Komisyonu, raporunu tamamladı. Komisyon Başkanı Halide İncekara'dan çarpıcı bir iddia geldi. İncekara, Kanada ve İsrail gibi ülkelerin Türkiye'deki üstün zekalı, yetenekli çocukları topladığını iddia ederek şunları söyledi: "Üstün zekalı çocuklarla dünya üzerinde en iyi İsrail ve Kanada ilgileniyor. İsrail, Türkiye sokaklarında dolaşarak üstün zekalı çocukları buldukları yerde ülkelerine götürmek için ellerinden geleni yapıyor. Bununla ilgili resmi rakamlarımız ne yazık ki yok. Ama 'evlat edinme, üniversite eğitimi' gibi bahanelerle götürülüyor. Ne yazık ki kimse farkında değil."



Gece sokak yasağı!



Komisyonun hazırladığı rapor ise şöyle:

* Kayıp olan 29 bin 223 çocuktan bin 810'u hala bulunamadı. Kayıplar ilkbaharda artıyor.

* Çocuk pornografisinin önlenmesine ilişkin yasa hala yok. Bir an önce yasa yapılmalı.

* Terör örgütleri, çocukları kullanamasın diye GAP bitirilmeli.

* 12 yaşın altındakilere, saat 22.00'den sonra sokakta yalnız gezmek yasaklanmalı.

* Çocuk yetiştirmekte yetersiz görülen ebeveynler, 'anne-baba okulu'na alınmalı.



