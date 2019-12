AKP'li Fırat neden istifa etti

Dengir Mir Mehmet Fırat’ın istifa nedenlerinin yolsuzluk iddiaları ve Kürt politikasında Erdoğan ile ters düşmesi olduğu öne sürülüyor.



Dengir Mir Mehmet Fırat’ın AKP’deki görevlerinden istifası ve yönetime getirilen yeni isimler Ankara’da büyük yankı uyandırdı. Fırat’ın istifa nedeni ‘yolsuzluk tartışması’ ile ‘Kürt sorununda Başbakan ile ters düşmesi’ olarak gösteriliyor. Muhalefet de bu konuda ikiye ayrılıyor. CHP ile MHP, Fırat’ın ‘yolsuzluk iddiaları’ nedeniyle görevini bırakmak zorunda kaldığı görüşünde. DTP’ye göre ise istifa nedeni, AKP’de değişen Kürt politikası.



AKP’de ikinci adam olan Fırat’ı istifaya götüren süreç çok önceden başladı. Geçen yasama döneminde istifayı düşünen Fırat’ın, Cumhurbaşkanlığı krizinin çıkması ve genel seçim kararı alınması nedeniyle vazgeçtiği kaydedildi. Fırat’ın, seçim sonrası da istifa kararını AKP’ye açılan dava nedeniyle ertelediği öğrenildi.



‘Düelloyu kaybetti’



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen yolsuzluk iddiaları Fırat’ın yıpranmasına neden oldu. Kılıçdaroğlu ile canlı yayında tartışmasının ardından ilk kez parti içinde Fırat’a yönelik eleştiri sesleri yükseldi. Arınç, “Bu tür tartışmalar çok yanlış. Bunlar kayıkçı kavgası” diyerek tepki gösterdi. Parti içinde çok sayıda isim Fırat’ın, Kılıçdaroğlu karşısında düelloyu kaybettiğini savundu.



Partinin ikinci adamı konumunun yanı sıra Fırat AKP için özellikle Kürt kökenli vekiller açısından en önemli isim. Başbakan Erdoğan’ın Kürt sorunu konusunda özellikle bölgeden verdiği mesajların Fırat’ı ve bölge vekillerini rahatsız ettiği ifade edildi.



Bütün bu gelişmeler Fırat’ın ertelediği istifa kararını yürürlüğe koymasına neden oldu. AKP’nin geçtiğimiz salı günü yapılan MYK toplantısı sonrası Fırat’ın, Erdoğan ile görüştüğü ve ayrılma kararını söylediği belirtildi. Erdoğan’ın “Son kararın mı?” diye sorduğu, “Son kararım” yanıtını aldıktan sonra istifasını kabul ettiği ifade edildi.



‘Hedef haline geldim, yoruldum’



Fırat, istifasıyla ilgili Radikal’e yaptığı açıklamada ise, istifasının Kılıçdaroğlu ve partinin Güneydoğu politikalarıyla ilgisinin olmadığını söyledi. Ayrılma kararını seçimlerden çok önce verdiğini ancak ertelemek zorunda kaldığını kaydeden Fırat, “Siyasette hedef haline geldim, yoruldum” dedi. Siyasette geleceği yere geldiğini kaydeden Fırat, kırgın olmadığını, Erdoğan’la tartışmasının olmadığını kaydetti.



Fırat dün Tarım ve Köy İşleri Bakanı ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker’in katıldığı Ankara Et ve Et Ürünleri Fabrikası’nın açılış töreninde kamuoyu önüne çıktı. Fırat, sorular üzerine tamamen kişisel nedenlerle, sağlık sorunu ve yorgunluk nedeniyle istifa kararı aldığını söyledi.



İstifasının arkasında AKP’nin doğu politikasındaki değişimin olduğuna ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Fırat, “Çok doğru bir şey değil. AK Parti’nin Doğu, Güneydoğu programı belli. Bugüne kadar da o programı geliştirerek, yürüttü. Bundan sonra da yürütecek. Bundan hiç şüphem yok” dedi. Fırat, Kılıçdaroğlu’nun sebep olup olmadığı konusunda ise “Başından beri ciddiye almıyordum. Şimdi de almıyorum” dedi.



İstifasının yerel seçimler öncesine denk gelmesine ilişkin soruya ise Fırat, “Ben bu partinin halen üyesiyim, milletvekiliyim, bu partinin kurucusuyum. Bana verilecek her göreve hazırım” yanıtını verdi. Fırat, parti yönetimine getirilen yeni isimleri nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine “Çok değerli arkadaşlar. Abdülkadir Aksu çok deneyimli olan bir arkadaşımız” dedi.



Erdoğan: Neden sağlık sorunları



Başbakan Erdoğan ise Dengir Mir Mehmet Fırat’ın istifasıyla ilgili bir soru üzerine, “İstifanın nedeni sağlık sorunları” dedi.



Fırat’ın istifasıyla ilgili muhalefet partilerinin görüşleri ise şöyle:?



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu: Madem ki tartışma sonrasında yanıt veremediği sorular çıktı, dolayısıyla da sayın Fırat biraz gecikmeli de olsa bunun gereğini yerine getirdi. Bunu olumlu açılım olarak görüyorum... Sağlığına kavuşmasını isterim. Umuyorum sayın Fırat’ta sağlık sorunun kısa sürede aşmış olur.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Dişli’yi de AKP Grup Başkanvekili savundu. Başbakan, Fırat’ı da savundu, ama bir noktadan sonra savunamaz konuma geldi. O nedenle RTÜK Başkanı Akman’ın da Dişli ve Fırat’ı örnek alıp istifa etmesi gerekir.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen: Bu bir nöbet değişimi gibi görünmüyor. Bize yaprak dökümü gibi görünüyor. Ayrıntılı bilgi için müracaat sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bakınız şekil bir...



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural: AKP’de çözülme devam ediyor. Parti yöneticilerine karşı güven sarsıldı. Şimdi kendisini kurtarmaya çalışıyor.



DTP’li TBMM İdare Amiri Sırrı Sakık: Başbakan Erdoğan ‘red ve inkâr politikalarına’ başvurdu. İstifanın nedeni bu politikalar. Başbakan çıkar, halklar arasıdaki duygu bağını yok eden, elindeki pompalı tüfekle ateş edenleri haklı gösteren açıklamalar yaparsa, demokrasi, özgürlük ve kardeşlik duygusu olan herkes tepki gösterir.