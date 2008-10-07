AKP'li Fırat için suç duyurusu

Fırat'ın iddialara yanıtı fıkra oldu



AKP Genel Başkan Yardımcısı Mir Dengir Mehmet Fırat hakkında Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde oturan sosyolog Çetin Çaytaş, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Çaytaş, Fırat'ın, şirketinin adının uyuşturucu ticaretine karışmasıyla ilgili olayı açıklarken, "Şoför zaten Liceliydi" demekle, Lice halkını basın yoluyla alenen ve kasten aşağılayarak hedef gösterdiğini ileri sürdü.Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde oturan sosyolog Çetin Çaytaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere AKP Genel Başkan Yardımcısı Mir Dengir Mehmet Fırat hakkında Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdi. Çeytaş dilekçesinde, TBMM'de Uğur Dündar yönetiminde yapılan ve tüm televizyon kanalları tarafından canlı verilen CHP Grup başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mir Dergir Mehmet Fırat arasında yapılan tartışma sırasında ve Fırat'ın daha sonra yaptığı açıklamada, şirketinin adının geçtiği uyuşturucu olayını anlatırken, "Şöför zaten Liceliydi" ifadesini kullandığını belirterek şöyle dedi:"İktidar partisinin en önemli mevkilerinden birinde bulunan sayın Fırat, tüm Lice halkının uyuşturucu ticaretiyle uğraştığını ima eden bu ifadesi ile Lice ve Lice halkını basın yayın yoluyla alenen ve kasten aşağılayarak hedef göstermiştir. Fırat, söz konusu ifadesi ile TCK'nın, `Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa, sevk eden veya halkı sınıf, ırk, din, dil mezhep ve bölge farkı gözterek kin ve düşmanlığa tahrik eden ve toplumda nefret duyguları oluşturma' ile ilgili 216'ıncı maddesi ve ilgili diğer maddeleri uyarınca suç işlemiştir."Sosyolog Çetin Çeytaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve doğup büyüdüğü Liceli biri olarak, Fırat'ın söz konusu ifadesi ile işlenen suçun açık olduğunu, bu sebeplerle kendisine isnat edilen suçlardan ötürü hakkında soruşturma yapılmasını istedi.