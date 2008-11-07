AKP'li Fırat görevden alındı

AKP’de, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ardından “ikinci adam” konumunda bulunan siyasi ve hukuki işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, parti yönetimindeki görevlerinden istifa etti. Erdoğan’la ters düştüğü için görevlerinden alındığı öne sürülen, ancak bu iddiaları reddeden Fırat’ın yerine, yine Kürt kökenli olan eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu getirildi.Fırat’ın Erdoğan’la yollarını ayırmasında, Başbakan’ın son Güneydoğu gezisinde yaşanan olaylar ile ‘ya sev ya terk et’ söylemine yönelttiği eleştirinin önemli rol oynadığı öğrenildi. Fırat, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmiş, CHP’lilerin hedefi olmuştu.AKP’de salı günü yapılan MYK toplantısında yaşanan ve artçı sarsıntıları dünkü MKYK’da da devam eden deprem, Erdoğan’ın Fırat’ın görevinden ayrıldığını açıklamasıyla sonuçlandı.Fırat’ın sağlık nedenleriyle parti yönetimindeki görevlerinden ayrılmak istediğini belirten Erdoğan, “Fırat’ın yerine bundan sonra Abdülkadir Aksu görev alacak” dedi.Edinilen bilgiye göre, Erdoğan’ın Hakkâri’de “Tek devlet, tek bayrak, tek millet” söylemini hatırlatarak, “Buna karşı çıkanın Türkiye’de yeri yok. Buyursun istediği yere gitsin” diye konuşması AKP’de de tartışmaya neden oldu. DTP’lilerle yediği yemekle gündeme gelen Kürt kökenli Fırat’ın, AKP MYK toplantısında Erdoğan’ı bu nedenle eleştirdiği ve rahatsızlığını dile getirdiği öğrenildi.Erdoğan’ın da MKYK üyelerine “Ya sev ya terk et demedim. Konu yanlış aktarılıyor” dediği öğrenildi. Dünkü MKYK toplantısına genel merkezde olduğu halde katılmayan Fırat’ın, son MYK’nın ardından Erdoğan’la başbaşa görüştüğü kaydedildi. Eleştirilerini yineleyen Fırat’ın istifasının netleştiği belirtildi.Fırat dün MKYK’ya katılmak yerine Genel Merkez’deki odasını toplamayı terch etti. Fırat’ın, Erdoğan’ın, İstanbul’da gösteri yapan PKK sempatizanlarına karşı pompalı tüfekle havaya ateş eden vatandaşla ilgili “Sabır nereye kadar olacak bunun da endişesi içindeyim. Eğer siz vatandaşın hayatına kastederseniz vatandaş kalkıp da eğer elinde böyle bir tedbiri böyle imkânı varsa kendisini savunma yoluna gidecektir” açıklamasına da tepkili olduğu belirtildi.Fırat’ın parti yönetimiyle bağlarını koparan süreçte, Erdoğan’ın son Van ve Hakkâri gezilerinde yaşanan olayların da etkili olduğu öğrenildi. Fırat’ın, DTP’lilerde buluştuğu yemekte, Erdoğan’ın gezilerin olaysız sona ermesini istediği konusunda arabulucuk üstlendiği öne sürülmüştü.Fırat’ın yerine partide ikinci adam konumuna gelen Aksu’nun da Kürt kökenli olması dikkati çekti. Geçen dönem Diyarbakır milletvekili olan Aksu, bu dönem İstanbul’dan Meclis’e girmişti. Uzun yıllardır devlet kademelerinde görev alan, kritik dönemlerde bakanlık görevi üstlenen ve uzlaşmacı kişiliğiyle de tanınan Aksu’nun, yerel seçimlerde DTP’nin bölgedeki etkinliğini kırmak isteyen AKP’de ikinci adamlığa getirilmesi dikkati çekti.Bu arada, Şaban Dişli’nin istifasıyla boşalan ekonomik işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Bülent Gedikli getirildi.Abdülkadir Aksu, 12 Ekim 1944'te Diyarbakır'da doğdu. Babasının adı Muzaffer, annesinin adı Vedia'dır. İlköğretimini Diyarbakır Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini Ziya Gökalp Lisesi’nde yaptı. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Diyarbakır Maiyet memurluğuna atandı, staj dönemi içinde Ergani Kaymakam Refikliği, Bismil İlçesi Sinan Bucak Müdürlüğü, Genç, Akçadağ ve Doğanşehir Kaymakamlığı yaptı.1970 yılında 50. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu bitirdi ve Kınık Kaymakamlığı'na atandı. 1971-1973 yılları arasında yedek subay adayı ve Aşkale Zh.Tug.Tnk.Tb.’da Tank Takım Komutanı olarak askerlik görevini yaptı. Askerlikten sonra sırasıyla, 1973-1976 yılları arasında Sarıkaya Kaymakamlığı, 1 Eylül 1976-9 Ekim 1977 tarihleri arasında Malatya Emniyet Müdürlüğü, 9 Ekim 1977-30 Ocak 1978 tarihleri arasında Kahramanmaraş Valiliği ve 1980 Eylül ayına kadar Merkez Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.29 Ağustos 1980 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize Valiliği'ne, 17 Ekim 1980 tarihli kararname ile de Merkez Valiliği'ne atandı. Rize Valiliği sırasında Belediye Başkanlığı görevini de yürüttü. 9 Şubat 1984-18 Eylül 1987 tarihleri arasında Gaziantep Valiliği yapan ve 1985 yılında yılın bürokratı seçilen Aksu, 29 Kasım 1987 tarihinde Anavatan Partisi'nden 18. Dönem Diyarbakır Milletvekili seçildi ve Aralık 1987 tarihinde de ANAP Grup Başkanvekilliği görevine getirildi. 31 Mart 1989 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na atandı, bu görevini 24 Haziran 1991 tarihine kadar yürüttü.24 Aralık 1995' te ANAP Diyarbakır Milletvekili olarak parlamentoya girdikten kısa bir süre sonra ANAP Grup Başkanvekilliği'ne, daha sonra da GAP’tan Sorumlu Devlet Bakanlığı'na getirildi. 16 Ağustos 1996'da ANAP’tan ayrılarak Refah Partisi'ne (RP) katıldı. RP Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ve Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi. RP' nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasından sonra yerine kurulan Fazilet Partisi'ne (FP) katıldı. FP'nin kapatılmasından sonra da AKP'nin kurucu üyelerinden biri oldu.21 ve 22. dönemde İstanbul'dan AKP milletvekili seçildi. 58 ve 59. hükümetlerde yeniden İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. İyi düzeyde Almanca bilen Aksu, evli ve 2 çocuk babası.