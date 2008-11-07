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Politika

AKP'li Fırat görevden alındı

07 Kasım 2008 02:00

CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun “hayali ihracat” ve “uyuşturucu kaçakçılığı” suçlamalarıyla yıpranan AKP Genel Başkan Yardımcısı Fırat görevden alındı. Fırat’ın yerine Abdülkadir Aksu getirildi.
AKP MYK ardından parti kulislerinde görevden alınma nedeni olarak Fırat’ın rahatsızlığı gösterildi. Ancak Fırat, CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarıyla yıpranan Fırat, kamuoyuna “düello” olarak geçen televizyondaki buluşmadan sonraki açıklamalarıyla da istediği etkiyi yaratamamıştı.
Alınan bilgiye göre, Abdülkadir Aksu, Dengir Mir Mehmet Fırat'ın yerine Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Şaban Dişli'den boşalan Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine de Bülent Gedikli getirildi. Gedikli'den boşalan Mali ve İdari İşler Başkanlığı'na Balıkesir Milletvekili Edip Uğur atandı.

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