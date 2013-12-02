AKP’li Fındıklı, 'sahte belge ile vurgun' olayında kendini savundu

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

AKP Malatya Milletvekili ve TBMM Sanayi Komisyonu eski Başkanı Mücahit Fındıklı, oğlunun ortağı olduğu şirketin TOKİ’den sahte belge ile ihale aldığına ilişkin iddialara “bu olaydan benim hiçbir bilgim ve sorumluluğum yoktur” yanıtını verdi.

Fındıklı, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Gazetesi’nin bugün manşetten verdiği “sahte belge ile vurgun” başlıklı haberdeki iddiaları, üstü kapalı doğrularken, olayda adı geçen şirketin kendisine ait hisseleri, 2007 seçimlerinde milletvekili seçilmesinin ardından oğluna devrettiğini bildirdi. Fındıklı “Oğluma hisseleri devir ettikten sonra bir daha da şirketin işleri ile ilgilenmedim” dedi.

Fındıklı’nın açıklamasına göre, savcılığa suç duyurusunda bulunan diğer ortak İbrahim Yıldız, 2012 yılında AKP’li Mücahit Fındıklı ile görüşerek “şirkette bazı sıkıntılarımız var, siz vekilsiniz. İsterseniz bizlere bazı konularda yardımcı olabilirsiniz” dedi. Bunun üzerine Fındıklı “oğlumun ortaklığı burada bitti, herkes yolunu ayırsın” tepkisini gösterdi. Mücahit Fındıklı, açıklamasında, İbrahim Yıldız ile daha sonraki bir görüşmesini şöyle anlattı:

Sahte diploma da almışlar

“Oğlumun Kıbrıs’ta okurken okulu tamamlayamadığını, bunun için de oğluma, kendisine ve kendi oğluna sahte diploma tanzim ettirip bunu kullandıklarını, TOKİ’nin bir şekilde bilgilendirileceğini söyleyerek, bununla şahsımın siyasi kariyerine olumsuz etki edeceğini söyledi. TOKİ, yaptığı inceleme sonunda oğlumun da ortağı olduğu şirkete 645 bin lira ceza kesmiş ve tahsil etmiş, Kamu İhale Kurumuna başvurarak 2 yıl ihalelerden yasaklama kararı aldırmış, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Habere konu olduğu gibi, İbrahim Yıldız ve oğlu ile oğlumun da dahil olduğu kişiler hakkında kamu davası açılmış, davalar sonuçlanmıştır. Dolayısıyla TOKİ, yasal mevzuat kapsamında yapması gerekeni eksiksiz yapmış, benim siyasi görevim oğluma veya şirketine bir ayrıcalık veya imtiyaz sağlamamıştır.”

Fındıklı, oğluyla İbrahim Yıldız’ın şirketi iyi idare edemeyip batırdıklarını da savunarak “Ben İbrahim Yıldız’ın söz konusu talebini kabul etmeyince ‘şirketin zararını sen ödeyeceksin, aksi halde konuyu kamuoyuna taşırım, siyasi kariyerini zedelerim’ diyerek benden sürekli para istedi. Ben de, benim şirketle bir işimin olmadığını, ortaklığımın 2007 yılında bittiğini beyan ederek taleplerini kabul etmedim. Bu şirketin aldığı ihalelerden ve yaptığı işlerden benim hiçbir bilgim ve sorumluluğum yoktur” dedi.

Cumhuriyet’in manşeti

Cumhuriyet Gazetesi’nin “sahte belgeyle vurgun” başlıklı bugünkü manşet haberinde, “Son 4 yılda TOKİ’den 76 milyon liralık ihale alan AKP’li vekilin oğlunu ortağı şikayet etti. Malatya’da faaliyet gösteren Sima İnşaat Şirketi’nin yüzde 50 ortağı olan Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına AKP Milletvekili Fındıklı ve oğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Yıldız, Fındıklı ve oğlunu ‘resmi evrakta sahtecilik yapmak, ihaleye fesat karıştırmak’la suçladı. Suç duyurusuna göre oğul Fındıklı, TOKİ’den sahte belge ile 12 milyon liralık ihale almış” denildi.