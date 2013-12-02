AKP'li vekilin oğlu 12 milyon 65 bin liralık TOKİ ihalesini 'sahte belge'yle mi aldı?

AKP Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı’nın yüzde 50 ortağı olduğu Sima İnşaat’taki hisselerini milletvekili seçilmesinin ardından devrettiği oğlu Hasan Tahsin Fındıklı’nın TOKİ’den “sahte belge”yle 12 milyon 65 bin liralık “Isparta-Gelendost TOKİ Toplu İnşaat işini” aldığı, savcılığa yapılan bir şikâyetle ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, Tahsin Fındıklı tarafından ihale dosyasına sunulan “iş bitirme” belgesinin altında milletvekili olmasına karşın Mücahit Fındıklı’nın imzasının bulunduğu belirtildi. TOKİ, bu ihalede “anahtar teknik porsenel kamu ihale mevzuatına uygun personel çalıştırılmadığı” gerekçesiyle şirkete 646 bin TL ceza kesti. Bu ceza ise şirketin ihalesini kazandığı Bardakçı Köyü Toplu Konut İnşaatı’ndan aldığı 34 milyon 104 bin liranın içinden tahsil edildi. Fındıklı ailesinin ortağı olduğu şirketin, 2009-2012 yılları arasında TOKİ’den toplam 76 milyon 503 bin liralık ihale aldığı öğrenildi. Çarpıcı iddialar Malatya’da faaliyet gösteren Sima İnşaat Şirketi’nin yüzde 50 ortağı olan İbrahim Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 12 sayfalık bir dilekçe vererek AKP Milletvekili ve aynı zamanda Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı olan Mahmut Mücahit Fındıklı ve oğlu Hasan Fındıklı hakkında suç duyurusunda bulundu. Vekil Fındıklı ve oğlunu “Resmi evrakta sahtecilik yapmak, ihaleye fesat karıştırmak ve emniyeti suiistimal etmekle” suçlayan İbrahim Yıldız, şu çarpıcı iddialarda bulundu:

Mücahit Fındıklı, 2007 yılı genel seçimlerinden milletvekili seçilmesi üzerine şirket hisselerinin tamamını emaneten oğlu Tahsin Fındıklı’ya devretmiştir. Şirketin ekonomik ve mali işlerinin özellikle Tahsin Fındıklı tarafından idare edilmeye başlanmasından sonra şirket ciddi finansal sorunlar yaşamaya başlamıştır.

Şirket bu finansal darboğazı yaşarken bu kez TOKİ Başkanlığı’nın 26 Mayıs 2011 tarihli ihbarnamesi ile Sima-Meşe Adi Ortaklığı’nın TOKİ’den almış olduğu Isparta Gelendost Toplu Konut İnşaatı işinde “Anahtar teknik personel kamu ihale mevzuatı”na uygun personel çalıştırılmadığı gerekçesiyle toplam tutarı olan 646 bin TL ceza kesilmesi öngörülmüştür.

İhaleden 2 yıl süreyle yasaklama kararı verilmesine neden olan olayın gelişimi şu şekildedir: İhale şartnamesinde aranan iş bitirme belgesi ve şüpheli Tahsin Fındıklı’nın diploma, yeterlilik ve oda kayıt belgelerinin sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Tahsin Fındıklı tarafından anılan ihaleye sunulan 22 Şubat 2008 tarihli Bostanbaşı Belediyesi ve Arma Yapı İnşaat Şirketi tarafından birlikte hazırlanan iş bitirme belgesinde şüphelilerden Mücahit Fındıklı’nın arama şirketi kaşesi altında imzası bulunmaktadır. Yine Tahsin Fındıklı’nın Yakındoğu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduğu iddiası ile YÖK’ten aldığı denklik belgesinin de sahte olduğu anlaşılmış ve bu sahtecilik nedeniyle Tahsin Fındıklı hakkında Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ceza davasa açılmıştır. Mahkemenin beraat kararının gerekçesi sahteciliğe konu belgenin sahte olmaması değil, sahte belgenin iğfal kabiliyetinin olmaması nedeniyledir.