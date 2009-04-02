AKP'li Fatsa, Fatsa’ya muhtar oluyordu!

Özgür Yusuf CEVAHİR / Tempo24



AKP Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, memleketi Fatsa’nın yerel yönetimi üzerinde müdahaleci bir tutum izlediği iddiasıyla ilginç bir şekilde protesto edildi.



AKP Grup Başkanvekili olduğu 2005 yılında, Ordu’nun Ulubey ilçesine bağlı Aydınlar köyünde düzenlenen bir kına gecesinde, diğer davetlilerle birlikte havaya ateş açtığı için medyada büyük tepki gören Eyüp Fatsa bu kez de yerel seçim sandığındaki protesto oylarıyla gündeme geldi.



Eyüp Fatsa’nın, "ilçe yönetimi üzerindeki müdahaleci politikalarını" sona erdirmesini isteyen bir grup seçmen tarafından gerçekleştirildiği tahmin edilen olayda, AKP Milletvekili Fatsa’ya, aday olmadığı Dumlupınar Mahallesi muhtarlığı için tam 150 oy çıktı.



'Çok istiyorsa gelsin muhtar olsun'



Bu eylemle, ‘Yerel yönetime karışmayı çok seviyorsa gelsin burada muhtarlık yapsın’ şeklinde bir mesaj vermeye çalıştıkları sanılan seçmenlerin ilginç protestosu, belgeleriyle tutanaklara geçirildi.



Sandıktaki protestonun, bilgisayarda korsan olarak hazırlanmış, üzerinde "Dumlupınar Mahallesi Muhtar Adayı Eyüp Fatsa" yazılı pusulalarla yapıldığı tespit edildi. Konuyla ilgili olarak soruşturma açıldığı ancak eylemin sorumlularına ulaşılamadığı belirtiliyor.



Seçim sonucunu etkilemedi



Sandıktaki protesto, mahallede Eyüp Fatsa dışında tek bir aday gösterilmiş olduğu için seçim sonucunu etkilemedi. (Tempo24)