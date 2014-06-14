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Politika

AKP'li Faruk Öz: Ateist vatanseveri, dindar vatan hainine tercih ederim

AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, 'muhalefet olsun' diye ülkenin istiklal ve istikbaline kast eden bazı kesimler bulunduğunu söyledi

14 Haziran 2014 19:49

TBMM İdari Amiri ve AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Malatya İş Adamları Derneği (MİAD) tarafından düzenlenen bölge toplantısında hemşehrileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Öz, "Muhalefet olsun" diye ülkenin istiklal ve istikbaline kast eden bazı kesimlerin olduğunu vurgulayan Öz, "İktidarı yıkmak ve Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak için ülkeyi sıkıntıya sokmak isteyenler var. Bu manada ben ateist vatanseveri, dindar vatan hainine tercih ederim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Öz ayrıca, geçen ay vefat eden CHP Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun yokluğunu derinden hissettiğini ifade ederek, Allah'tan rahmet diledi. Öz, "Partisi ne olursa olsun Aslanoğlu, Malatya için kafa yoran, daha güzel bir Malatya için Meclis'te mesai yapan, içi dışı bir, adam gibi adamdı" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk de katıldı.

 

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