AKP’li eski vekil: Bugüne kadar Türklüğümün bir faydasını görmedim

Çorum AKP eski milletvekili Ahmet Aydoğmuş, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta bir takipçisi ile okullarda “Andımız”ın kaldırılması konusunu yazışırken, "Bu güne kadar Türklüğümün hiçbir faydasını görmedim" diye yazdı.

AK Parti Çorum eski milletvekili Ahmet Aydoğmuş, Facebook üzerinden bir takipçisi ile Demokratikleşme Paketi içerisinde yer alan andımızın kaldırılması konusunu tartıştı. Takipçisinin, "Neyi vardı andımızın da kaldırdılar. Varlığım Türk varlığına armağan olsun.." sözlerine eski vekil Aydoğmuş, "Ben vekiliken soyumu araştırdım. Osmanlı arşivlerine kadar çıkarttırdım. Elimde Osmanlıca metinler de var. Annem de babam da Türkmen. Sen Türk müsün, yoksa kendini Türk zannedenlerden misin, hiç araştırdın mı bilmiyorum. Fakat ben seni ırkından dolayı değil, bildiğim kadarı ile iyi bir Müslüman olduğun için, Allah rızası için sevdim. Bu güne kadar Türklüğümün hiçbir faydasını görmedim. Yine de bugüne kadar varlığını benim varlığıma armağan edenlere teşekkür ederim. Ayrıca andımızı evden çıkmadan okuyabilirsin sıkıntı yok. Gerçi ben hayır dua etmeni temenni ederim" diye cevap verdi.

AK Parti’ye karşı çıkanların kanını tahlile yollamak gerek

Ahmet Aydoğmuş, 2010 yılında AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Danışma Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "AK Parti iktidarına karşı çıkanların kanını tahlile yollamak gerekir. Bu kanı bozuklar gizli sözleşmeler yaparak, ihanet etmişlerdir" diyerek tepki toplamış ve partisi tarafından da iki ay geçici olarak ihraç edilmişti.