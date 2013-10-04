T24 LogoT24 Logo
Yaşam

AKP’li eski vekil: Bugüne kadar Türklüğümün bir faydasını görmedim

Sosyal paylaşım sitesinde “Andımız”ı tartışan Çorum AKP eski milletvekili Ahmet Aydoğmuş tartışılacak bir açıklamaya imza attı

04 Ekim 2013 16:51

 

Çorum AKP eski milletvekili Ahmet Aydoğmuş, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta bir takipçisi ile okullarda “Andımız”ın kaldırılması konusunu yazışırken, "Bu güne kadar Türklüğümün hiçbir faydasını görmedim" diye yazdı.

AK Parti Çorum eski milletvekili Ahmet Aydoğmuş, Facebook üzerinden bir takipçisi ile Demokratikleşme Paketi içerisinde yer alan andımızın kaldırılması konusunu tartıştı. Takipçisinin, "Neyi vardı andımızın da kaldırdılar. Varlığım Türk varlığına armağan olsun.." sözlerine eski vekil Aydoğmuş, "Ben vekiliken soyumu araştırdım. Osmanlı arşivlerine kadar çıkarttırdım. Elimde Osmanlıca metinler de var. Annem de babam da Türkmen. Sen Türk müsün, yoksa kendini Türk zannedenlerden misin, hiç araştırdın mı bilmiyorum. Fakat ben seni ırkından dolayı değil, bildiğim kadarı ile iyi bir Müslüman olduğun için, Allah rızası için sevdim. Bu güne kadar Türklüğümün hiçbir faydasını görmedim. Yine de bugüne kadar varlığını benim varlığıma armağan edenlere teşekkür ederim. Ayrıca andımızı evden çıkmadan okuyabilirsin sıkıntı yok. Gerçi ben hayır dua etmeni temenni ederim" diye cevap verdi.

 

AK Parti’ye karşı çıkanların kanını tahlile yollamak gerek

 

Ahmet Aydoğmuş, 2010 yılında AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Danışma Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "AK Parti iktidarına karşı çıkanların kanını tahlile yollamak gerekir. Bu kanı bozuklar gizli sözleşmeler yaparak, ihanet etmişlerdir" diyerek tepki toplamış ve partisi tarafından da iki ay geçici olarak ihraç edilmişti.

 

ETİKETLER

ahmet gündoğmuşandımıztürklüğümden fayda görmedimkan tahliliakpak partieski vekilçorumhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24