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Yaşam

AKP'li eski il genel meclisi üyesi silahlı saldırıda öldürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Sabri Şahin, hayatını kaybetti

17 Aralık 2016 23:30

AKP eski İl Genel Meclis Üyesi Sabri Şahin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Subaşı Mahallesi Son Sokak üzerinde bulunan Irlamaz Yeşil Alan’da meydana geldi. Eski il genel meclisi üyesi Sabri Şahin, yeşil alanda kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahısla tartıştıktan sonra tarafından silahla vuruldu.

Vücuduna aldığı kurşunlar ile ağır yaralanan Şahin 112 ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sabri Şahin’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Turgutlu Ergenekon Mahallesinde ikamet ettiği öğrenilen, Sabri Şahin 2009-2014 yılları arası AKP Manisa İl Genel Meclis Üyeliği yapmıştı. Polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda saldırıyı gerçekleştiren şahsı bulmak için arama çalışması başlattı.

 

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