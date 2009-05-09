AKP'li eski belediye başkanı'na yakalama emri

Ordu'nun Fatsa İlçesi'ne bağlı Geyikçeli Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla jandarma, belediyenin tüm bilgisayarları ve evraklarına el koydu. Son seçimlerde koltuğunu MHP'li adaya kaptıran AKP'li eski Belediye Başkanı 50 yaşındaki Rıza Altaylı için yakalama emri çıkartıldı.



Fatsa'nın yaklaşık 4 bin nüfuslu Geyikçeli Beldesi'nde dünkü jandarma baskını geniş yankı uyandırdı. 2004 yerel seçimlerinde AKP'den aday olarak seçimi kazanan ve 2009 yerel seçimlerinde koltuğunu rakibi 47 yaşındaki MHP'li Necati Mercan'a kaptıran eski Belediye Başkanı Rıza Altaylı'nın 5 yıllık görevi süresince yolsuzluk yaptığı ileri sürüldü. Yapılan ihbar üzerine jandarma uzun süren teknik takip ve istihbarat çalışmalarının ardından dün belediyeye baskın yaptı. Belediyedeki 5 bilgisayar, 145 klasör, 2004-2009 yılları arasındaki resmi belgeler, 25 resmi defter, belediye encümen kararları ve 200 alım- satım belgesine el konuldu. Ayrıca AKP'li eski Belediye Başkanı Rıza Altaylı hakkında yakalama emri çıkartıldı.



Konu ile ilgili açıklama yapan Geyikçeli Belediye Başkanı MHP'li Necati Mercan şunları söyledi:



“Jandarmanın yaptığı istihbarat neticesinde, benden önceki belediye döneminde yolsuzluk olduğu tespit edilmiş. Dün mahkeme kararıyla belediyeye gelen ekipler, 2004- 2009 tüm ödeme evraklarına ve ihale dosyalarının tamamına el koydu. Biz de sorulan sorulara cevap verdik. Bazı personelin ifadesi alındı. Savcılığın yürüttüğü bir operasyon. Şu anda biz kimseyi suçlamıyoruz. Çünkü yargı süreci sonuçlanana kadar kimse suçlu değildir.”

