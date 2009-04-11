AKP'li eski başkan tutuklandı

Aydın’ın Didim İlçesi'ne bağlı Akbük Beldesi'nde, jandarmanın düzenlediği `Affetmez' adı verilen operasyonda gözaltına alınan aralarında AKP'li eski Belediye Başkanı İbrahim Şam'ın da bulunduğu 4 kişi görevlerini kötüye kullandıkları ve bazı imar işlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.



Bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Akbük Belediyesi'ndeki bazı imar işlerinde usulsüzlükler yapıldığını belirledi. Bunun üzerine jandarma, belediyedeki bazı kişileri 1 yıl süreyle takibe aldı. Takibin ardından geçen Salı günü harekete geçen jandarma sabah saatlerinde 11 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, son yerel seçimlerde seçilemeyen AKP'li Akbük eski Belediye Başkanı İbrahim Şam, eski Fen İşleri Müdürü N.K. G., Fen İşleri memuru B.E. ve meclis üyelerinden A.K. gözaltına alındı. Belediyedeki bazı hesap defterleri ve evraklara da el konuldu.



3194 sayılı İmar Kanunu'nun bazı maddelerinin ihlali iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler dün sevk edildikleri mahkemece görevi kötü kullanmak ve imar işlerinde usulsüzlük yapmak suçlarından tutuklanarak Söke Cezaevi'ne kondu.



Öte yandan, tutuklanan eski Fen İşleri Müdürü N.K.G.'nin bazı vatandaşların imar yolsuzluğu yapıldığı ve mağdur oldukları iddiasıyla açtığı 8 ayrı dava sonucu görevinden uzaklaştırıldığı ve mahkemelerinin sürdüğü öğrenildi.