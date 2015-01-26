AKP'li Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e istifa çağrısı

AKP'li Mehmet Sekmen'in Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden sonra binlerce kişinin mağdur olduğu iddiaları sonrası Erzurum'da eylemlerin sonu gelmiyor.

Bugün'de yer alan habere göre, Erzurum'da ruhsatlandırma problemi olduğu gerekçesiyle çalışmaları durdurulan bir inşaat şirketinden ev alan vatandaşlar, yolu trafiğe kapattı. Mehmet Sekmen yine istifaya davet edildi.

Yenişehir Mahallesi'nde yapımı durdurulan inşaat alanı önünde toplanan kalabalık, ellerinde taşıdıkları dövizlerle şehir merkezine doğru yürüyüşe geçti. Havuzbaşı Meydanı'na kadar gelen kalabalık, Cumhuriyet Caddesi'ni trafiğe kapatıp davul-zurna eşliğinde halay çekti. Uyarıya rağmen dağılmayan ve eylemlerine oturarak devam eden kalabalık ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polisin müdahalesine tepki gösteren grup, yapılan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.