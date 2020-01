AKP'li Erdinç: Fazıl Say'ın sanatçılığından şüphe edilmeli

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2015 yılı bütçesinin görüşüldüğü komisyonda, Fazıl Say da gündeme geldi. CHP'li vekillerin eleştirilerini, AKP'li Şükrü Erdinç'in 'Fazıl Say benim gözümde değerli değildir' sözleri takip etti. Erdinç, "Bir kişi iktidar, AK Parti karşıtlığı ile gündeme geliyorsa onun sanatçılığından herkesin şüphe duyması lazım" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yazma Eserler Başkanlığının 2015 bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü.

Milletvekillerinin söz aldığı komisyonda, CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, Bakan Ömer Çelik'e, "Fazıl Say'ın eserlerini neden yasakladınız, sanata yasak bu çağa yakışır mı? Böyle bir sanatçı ile ülkeyi tanıtmak varken yasaklamak neden " diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli de, sanatın yapısı gereği ideolojik olduğunu belirterek, "Sanat devrimcidir. Sanat, yıkar, yeniden yapar ve sıklıkla toplumunun önünde gider. Sanatçının ideoloji, siyaset dışı kalması diye bir şey mümkün değil. Sanatçı yaşama elbette müdahale edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Türeli, sanatçının toplumla ilgili kaygılarının da olduğunu dile getirerek, "Fazıl Say da düşüncelerini ifade etmelidir. Kimse bundan rahatsız olmasın. Kültür ve sanatı baskı altına almaya çalışan yaklaşımların tümü yanlıştır. Devletin sanatı desteklenmesine ihtiyaç var. Devlet, insanların özgür yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak alanları yaratmalıdır" yorumunu yaptı.

Zerrin Özer'in sözleri

CHP'lilerin ardından söz alan AK Parti Adana Milletvekili Şükrü Erdinç, sanatçı Zerrin Özer'in, "Sırf Tayyip Erdoğan'ı sevdiğim için kendi kültürdaşlarımdan görmediğim hakaret kalmadı" dediğini ifade etti.

Erdinç, "Sadece kendi mahallemizde yapılanlara 'doğru', onun dışındakilere yapılan 'yanlıştır' dersek bu, sanata ve sanatçıya yapılan haksızlık olur" diye konuştu.

‘Fazıl Say değerli değil’

Şükrü Erdinç, sanatçının yaptığı sanatla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yaptıkları sanatın önüne geçerse, onun sanatçılığından bahsetmek söz konusu olamaz. Sanat ve sanatçı değerli olabilir, ideolojisi de olabilir ama ideolojisi sanatının önüne geçerse benim gözümde değerli değildir. Fazıl Say benim gözümde değerli değildir" ifadesini kullandı.

Fazıl Say'ın eserlerinin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan çıkarıldığının söylendiğini kaydeden Erdinç, "Ben baktım, eserleri yer alıyor. 2013-2014 sezonunda 3 eseri alınmış ama son eseri Soma maden kazası nedeniyle çıkarıldığı için bunu genele yaymak doğru olmaz. Bir kişi iktidar, AK Parti karşıtlığı ile gündeme geliyorsa onun sanatçılığından herkesin şüphe duyması lazım" dedi.

Bakan Çelik: Manipülasyon



Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de, Fazıl Say ile ilgili iddialara ilişkin, sanatçı konuşana kadar kaç eseri hangi eseri oynanmış bilmediğini söyledi.

Çelik, kendinden önceki 2 senede sanatçının eserinin hiç icra edilmemesine rağmen hiçbir şekilde sansür iddialarının gündeme gelmediğine işaret etti.

Bu durumda kimseden hiç ses çıkmadığını kaydeden Çelik, yapılan tüm açıklamalara, yayınlanan tekziplere rağmen hala eserin sahnelenmediği iddia ediliyorsa bunun reklam kampanyası olduğunu belirtti.

Çelik, "Ama bunu hem sanatçı hem onun arkasından siyasi arkadaşlarımız iddia ederse biz buna şaşırır ve üzülürüz. Benden önceki senelerde 2 sene üst üste hiç oynanmadığı halde bununla ilgili ne kendisi ne siyasiler hiçbir şey gündeme getirmemiş. Şimdi oynandığı halde sansürden bahsediliyor. Buradaki manipülasyonu herkesin takdirine sunuyorum" diye konuştu.