AKP'li Ensarioğlu: OHAL'de referandum daha sağlıklı olacak!

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Olağanüstü Hâl (OHAL) sürecinde referandum yapılmasına yönelik yapılan eleştiriler üzerine, "OHAL, devlet içinde bir ihanet gördüğü için devlete karşı olağanüstü haldir, vatandaşı korumaya yönelik olağanüstü haldir. Bu anlamda OHAL referandum sürecini daha sağlıklı sağlayacak" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Diyarbakır'da katıldığı bir programın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu, tutuklu olan ve sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılması istenen eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ile ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu:

"Basına da yansıdı. Doğrusu biz de anlam veremedik. Adli Tıp raporunun kaybolduğunu açıkladılar. Bugün basında takip ettiğimiz kadarıyla Ahmet Türk hastaneye götürüldü. Ahmet Türk öteden beri rahatsızlıkları olan bir siyasetçi. Sağlık durumunun koşulları göz önüne alınarak bir sonuç çıkacağı kanaatindeydim."

"OHAL'de daha sağlıklı"

OHAL sürecinde referandum yapılmasının sağlıklı olmayacağı ile ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine AKP'li Ensarioğlu, "Sayın Başbakan'ın açıkladığı gibi OHAL, devlet içinde bir ihanet gördüğü için devlete karşı olağanüstü haldir, vatandaşı korumaya yönelik olağanüstü haldir. Bu anlamda OHAL referandum sürecini daha sağlıklı sağlayacak. Yoksa referandumun sonuçlarını etkiyecek bir OHAL tavrı olamaz" diye konuştu.