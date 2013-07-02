AKP'li Ensarioğlu: Çözüm sürecinde 2200 kişi dağa çıkarıldı

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, barış sürecinin gidişatını dağerlendirdiği konuşmada, dağdaki militanların indirilmeye çalışılırken, diyalog sürecinin başlamasından bu yana 2200 kişinin dağa çıkarıldığını öne sürdü. Ensarioğlu "Birbirimizi suçlama zamanı değil, elbirliğiyle bu sorunu çözme zamanı. BDP ve PKK'nin artık demokratik, siyasal yöntemlere başvurması gerekiyor" dedi.

PKK'nın devam eden eylemleri

BBC Türkçe'nin haberine göre, İktidar partisi listesinden Diyarbakır Milletvekili seçilen Galip Ensarioğlu, "Bu bir takım oyunu. Herkes bu sürece uygun davranacak, bu sürece elinden gelen katkıyı sunacak" diyerek hükümetin tek taraflı olarak sorumlu tutulmasına karşı çıkıyor.

Hükümetin somut adımlar atmakta gecikmesine veya TBMM'nin kapanmasına dair eleştirilerin kabul edilebileceğini söyleyen Ensarioğlu, diğer yandan "adam kaçırma" ve "şantiye yakma" gibi eylemlerin devam ettiğine dikkat çekiyor.

'2200 kişi dağa çıkarıldı'

Dağdaki militanlar indirilmeye çalışılırken, diyalog sürecinin başlamasından bu yana 2200 kişinin dağa çıkarıldığını öne süren milletvekili, "Birbirimizi suçlama zamanı değil, elbirliğiyle bu sorunu çözme zamanı. BDP ve PKK'nin artık demokratik, siyasal yöntemlere başvurması gerekiyor" diyor.

'Elinde patlayıcılar olan birkaç yüz kişi'

Ensarioğlu, yürüyüş yapmasına izin verilen binlerce kişinin içinde, elinde patlayıcılar olan birkaç yüz kişi bulunduğunu iddia ederek, "Bizim partimizden, iktidarımızdan daha değerlidir bu süreç. Aynı zamanda PKK'den ve BDP'den de daha değerlidir" ifadesini kullanıyor.

Aslında Ensarioğlu da anadilde eğitim ve seçim barajının düşürülmesi taleplerini öteden beri savunan isimlerden biri. Fakat bu taleplerin BDP tarafından dile getiriliş biçimini eleştiriyor.

Lice konusuna gelince, son 3-4 aydır yeni karakollar yapıldığının iddia edildiğini belirterek, eski karakolların onarımı ve güçlendirilmesinin söz konusu olduğunu savunuyor Ensarioğlu.



'Molotof atarak karakola karşı çıkılmaz'

"Karakol yapımını istemiyorsak, bu istememenin söyleniş biçimi vardır; karakolun içine giderek molotof kokteyli atarak değil" diyen milletvekili, göstericilere karşı silah kullanan güvenlik görevlilerine "hak ettiği cezanın" verilmesi gerektiğini belirtiyor.



Kürt tarafı sorumluluklarını yerine getirdi

Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı ve Van Milletvekili Aysel Tuğluk, Öcalan'ın "hükümet gerekeni yapmasa bile" süreci ilerletmekte kararlı olduğunu belirterek, "Kürt tarafı kendi üzerine düşen sorumlulukları yaptı" diyor. Tuğluk sözlerine şöyle devam ediyor:

İkiparti arasında ortak müzakere heyeti oluşturulmalı

"İkinci aşama dediğimiz, BDP'nin doğrudan muhatap olduğu siyasi adımlar konusunda bir ortak müzakere heyetinin oluşturulması gerekiyor. Keşke diğer partiler de katılsa... Onlar katılmıyorsa BDP ile AKP arasında Ekim ayına kadar ortak çalışma yürüterek yasal düzenlemeler yapılması konusunda bir mutabakat sağlanması gerekiyor."

Erdoğan'ın ve Öcalan kader birliği

Bu noktada sözü, Erdoğan ve Öcalan arasında bir "kader birliği" olduğuna getiriyor DTK Eş Başkanı: "Her iki lider de böyle bir gelişmeden zarar görecekler, toplum da zarar görecek. Çok daha radikal gelişmeler yaşanabilecek. Bunun önüne geçebilmek açısından hükümetin kararlı, cesur adımlar atması gerekiyor."

Süreç devam edecek

Tuğluk, Lice'deki olayın "ciddi kaygılar" yarattığını kaydettikten sonra hemen şunu ekliyor: "Ama süreç buna rağmen devam edecektir. Bu konuda kararlıyız."