AKP'li Enç: Kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesinde arızalı bir durum var

AKP Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, 5 Aralık 1934'te kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesinde 'arızalı bir durum' olduğunu savundu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca 'Kadın ve Demokrasi' paneli Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Panelde AKP Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, kadına ilişkin kafaların içinde 'ambalaja sokulmuş' anlamlar olduğunu söyledi. Osmanlı'dan süre gelen bir kadın hareketi olmasına rağmen o dönemki kadın hareketini, 'olması gerektiği için yapılıyormuş' şeklinde değerlendiren Enç, "Toplumsal rol modellerimiz bizi eve hapsetmiyor. Bu ambalaj haline getirilmiş anlamın tezahürü. Son 13 yılık süreçte bunların kırıldığını görüyoruz" dedi.

"Siyaset evde başlar"

Kadın için siyasal katılımın evde başladığını, düğünde ne takılacağını belirlerken Ekonomi Bakanı, komşularla ilişkileri düzenlerken Dışişleri Bakanı gibi devlet örgütlenmesinin küçük bir modelinin evde hayata geçirildiğini anlatan Enç, "Bireysel anlamda siyasal katılıma oy kullanmayla başlıyoruz. Toplumsal anlamda organizasyona dahil oluyorsunuz. Tam da sorunun başladığı yer burası. Toplumsal siyasete katılımda kadın olarak sınıfta kalıyoruz. Ekonomik ve sosyal meseleler gibi birçok neden sayabiliriz. Ama birileri bunu aşıp yapabiliyor. 'Erkek egemen' bu da ambalajlanmış bir kavram. Böyle bir toplum yok" diye konuştu.

“Arızalı bir durum”

AKP'nin bugün kadına bakış algılanışını yerle bir ettiğini, kendisinin de bu süreci 'Sessiz devrim' olarak adlandırdığını belirten Enç, şunları söyledi:

"Cumhuriyet dönemine baktığınız zaman 5 Aralık 1934'te seçme ve seçilme hakkı verilmişti. 1930'larda ilk muhtarlık seçimine kadınlar katıldı. Burada arızalı bir durum var. Seçme seçilme hakkı verilmiş; evet, çok güzel, ama ilk defa başörtülü milletvekili seçilerek 7 Haziran 2015'te meclise girebiliyorlar. Bu zihniyetin getirdiği noktaya bakın. 1934'te kadına diyor ki egemen söylem, seçme seçilme hakkı veriliyor. Hayır, aynı düşünce sistematiğine sahip erkek meclise girebiliyor. Ama kadınlar, benim kendimce farz olduğunu düşündüğüm başörtüsü yüzünden 7 Haziran'a kadar meclise giremedi. Başına daha sonra başörtüsü takarak meclise giren arkadaşlarımız oldu. İç tüzük değişikliğini yaptık. Ama bu bence Türkiye'nin çok ciddi bir ayıbıydı, çağdaş, demokratik laik olduğunu iddia ettiğiniz ülkemizde. Bu problem artık önümüze gelmeyecek. Bunun altyapısını daha fazla desteklemek gerekiyor."

“Eşimin memleketinde sen sağda otur demiyorlar"

Siyasete 2004 yılında AKP kadın kollarında başladığını ve milletvekilliğine kadar uzandığını anlatan Enç, eşinin memleketi Kayseri'ye gittiğinde, yöresel bir etek giyerek bir evin yapılması gereken işlerini yaptığını anlattı. Kimsenin kendisine 'Sen milletvekilisin sağ tarafta otur' demediğini söyleyen Enç, bunun bir gerçek olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Partisinin kadını ailenin içinde gören bir bakışa sahip olduğunu kaydeden Gökcen Özdoğan Enç, "Ama diğerleri aileyi kadın, erkek ve çocuk olarak görüyor. Biz o bütünü bozan tarafta değiliz. Siyaset ailenin içinde gelişiyor. Kadını oradan ayırmak istemiyoruz" dedi.