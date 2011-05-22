AKP'li Elitaş: MHP oylarını CHP'ye kaydırmak istiyorlar

T24 - AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'Kaset olayları, derin güçlerin Silivri-Ankara tünelini hızlı kazmak için yaptıkları operasyondur' dedi.







Elitaş, partisinin milletvekili adaylarıyla Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha beldesi ile Hacılar ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı. Elitaş, Hacılar'da halka hitaben yaptığı konuşmada, son günlerde yaşanan 'kaset' iddiaları ile MHP'lilerin oylarının AKP'ye karşı CHP'ye kaydırılmak istendiğini öne sürdü.

Kasetleri ortaya çıkaran 'derin güçlerin', AKP'yi hedef göstermeye çalıştığını savunan Elitaş, şunları söyledi:

'Kaset olayları, derin güçlerin Silivri-Ankara tünelini hızlı kazmak için yaptıkları operasyondur. Devlet Bahçeli'yi tasfiye edip, MHP oylarını CHP'ye kaydırmak istiyorlar. MHP Genel Başkan Yardımcılarının yaptığı edep dışı, milletin değerlerine aykırı davranışın suçunu ve sebebini (bunlar yapmıştır) diyerek, pisliği üzerimize yapıştırmaya çalıştıkları sürece üzülüyorum. Yapılan iş çirkin, internet sitelerine vermek daha da çirkin. Ama kendi pisliklerinden kurtulmak için çırpınırken bize bulaştırmaya çalışmaları bizi rahatsız ediyor. MHP'ye yapılan bu tasfiye operasyonu CHP'ye yaraması için yapılmıştır. İnşallah olmaz, ama bu operasyonun amacı, Devlet Bahçeli'yi partiden tasfiye noktasına doğru götürmektir. Bahçeli'yi tasfiye edip, MHP tabanında bir duygusallık oluşturarak, suçu AK Parti'ye yıkmaya çalışarak, belli bir oy tabanını harekete geçirmek istiyorlar.'

'Kaset' iddialarının milli iradeye vurulan bir darbe olduğunu ifade eden Elitaş, şöyle devam etti:

'Bu hadiseyi ülkücü kardeşlerim kabul etmez. Hiçbir ülkücü o yapılan işleri içine sindiremez. Onların bu yürek yangınlarını hafifletebilmek için AK Parti'yi suçlu olarak göstermeye çalışıyorlar. Bu kaset hadisesi milli iradeye vurulan bir darbedir. Milli iradenin sandıktan çıkacak sonuçlarını hafifletebilmek için bu itibar yoksunluğunu ortaya çıkarmaya çalışan gizli güçler, bu operasyonu yönetiyor. İnşallah bundan sonra bir şey olmaz diye ümit ediyorum. Çünkü biz her türlü işin normal seyrinde olmasını arzu ediyoruz.'

Bu arada, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AKP Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, milletvekili adayları Murat Cahit Cıngı ve Mehmet Adıgüzel de seçim çalışmaları kapsamında Tomarza ilçesinin belde ve köylerini ziyaret etti.



