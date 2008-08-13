AKP'li Dişli hakkında yeni iddia

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli hakkında yeni bir iddiayı daha gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu, Dişli’nin eski ortağı olduğu ve kuzenine devrettiği “Sırma Soda” markasıyla bilinen fabrikasının Sapanca’da dere yatağına inşa edildiğini ve belediyenin mühürlemesi üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin imar planını değiştirdiğini söyledi.

Dişli’nin iş takibi karşılığında 1 milyon dolar aldığı iddiasını önceki gün ortaya atan Kılıçdaroğlu, AKP’li yöneticinin eski ortağı olduğu ve milletvekili seçildikten sonra kuzeni Davut Dişli’ye devrettiği Grup Soda ve Meşrubat Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Sakarya’nın Sapanca ilçesi Mahmudiye mevkiinde, Hazine arazisi olan dere yatağına fabrika yaptırdığını iddia etti.

İddiaya göre Dişli’nin, 2007 sonunda yapımına başladığı soda fabrikası, 25 Mart 2008’de Sapanca Belediyesi’nce mühürlenmesine karşın inşaata devam edildi.



6 gün önce izin çıktı

Kılıçdaroğlu’nun verdiği bilgilere göre, Sapanca Belediyesi encümeninin aldığı yıkım kararı, Dişli’nin devreye girmesi üzerine bir türlü uygulanamadı.

4 Ağustos’ta da Sakarya İdare Mahkemesi yıkım kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi de 7 Ağustos’ta 1/5000’lik imar planı hazırlayarak, Dişli’nin kaçak binasını prosedüre uygun hale getirdi. Kılıçdaroğlu, fabrika inşaatı sırasında çevreye ağır tahribat verildiğini, inşaat nedeniyle 2 dönüm orman arazisinin kaydığını, yaşanan toprak çökmelerinde yüzlerce ağacın toprak altında kaldığını belirtti.

Fabrikaya çok miktarda su çekilmesi nedeniyle Sapanca Gölü’ne giden suyun önemli miktarda azaldığını da savundu.



İş takipçisi mi?

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Dişli’nin imarsız arazisine imar izni verdiği sıralarda Dişli’nin de Sakarya’da olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Vekil misin iş takipçisi mi? Sakarya halkı sana ‘iş takipçisi ol’ diye mi oy verdi?” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Silivri’deki arazinin, imar değişikliği sonrasında satışından Dişli’ye 1 milyon dolar ödeneceğine” ilişkin belgeyi ortaya çıkardıktan sonra bir müteahhidin kendisini arayarak, “Bunlar çerez parası. Daha neler var” dediğini söyledi.

Müteahhidin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na konuyla ilgili soruşturma kapsamında ifade verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bu belge 10 numaralı ek olarak savcılığın soruşturma dosyasında da var. Savcılık neden bir işlem yapmıyor? Yoksa Dişli oraya da mı uzandı?” dedi.

Kılıçdaroğlu Başbakan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde de Erdoğan’ın soruşturma açıp açmayacağını sordu.

İmar değişikliğine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı birimlerinin karşı çıktığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Arsaların 16 Ocak 2008’deki satışıyla, iki gün sonraki satış değeri nedir? İki günde 11 milyon YTL’yi aşan bir rant sağlandığı doğru mudur?” dedi.



Tartışma nasıl başladı?

CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Şaban Dişli’nin, bir arsanın imar değişikliği karşılığında 1 milyon dolar almasına ilişkin, iki şahitli bir taahhütnameye imza attığını öne sürmüştü. Kılıçdaroğlu, Dişli’nin, imar durumunu değiştirmek karşılığı 1 milyon dolar iş takibi ücreti talep ettiğini ve bu talebin ilgili şirketce yazılı bir protokole bağlandığını ileri sürmüştü. Silivri sınırları içinde, düşük yoğunluklu imarlı olarak satın alınan bu arsanın imar durumu, İstanbul Belediyesi’nce 2 Nisan 2007’de değiştirilmiş, yapılan değişiklikle otopark, emsale dahil olmaktan çıkarılırken, ticaret alanlarında yapı boyutları tümüyle serbest bırakılmıştı. Söz konusu belgede, Akademi Ofset A.Ş. adına Mehmet Karasu ve Dişli’nin imzası ile iki şahitin imzası yer alıyor.



