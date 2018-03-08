AKP'li Dilipak'tan HDP'li kadın milletvekillerine: Adam olacaksınız!

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken HDP'li milletvekillleri ve AKP'liler arasında Afrin tartışması yaşandı. AKP'li Mehmet Uğur Dilipak, tepki gösterdiği HDP’nin kadın yöneticilerine, “Adam olacaksınız” diye bağırdığı duyuldu. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise, “Hayır adam değil kadın olacağız, siz de bu söyleme alışacaksınız” diye tepki verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre, HDP’li Mahmut Toğrul’un, "Afrin’i Afrinlilere vereceğiz, söylemiyle Türkiye’deki mültecilerin oraya taşınması hedefi Kürt yoğunluklu bir bölgenin demografisini değiştirme niyetidir; bunun adı da tarihte etnik temizliktir” ifadeleri Meclis'te 2 vekilin yaralanmasına sebep olan kavganın fitilini ateşledi.

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Toğrul'un üzerine yürüdü ve “Asker ülkesi için savaşıyor, sivil öldürülüyorsa onu sizin PKK’lılarınız yapıyor, bu kürsüden böyle bir şey söyleyemezsiniz, bu sözlerinizden ötürü sizi kınıyorum” dedi.

Toğrul ile Şahin arasındaki sözlü tartışma, AKP'li ve HDP’li vekillerin de katılımıyla kavgaya dönüştü. HDP sıraları önünde yumruklaşmalar yaşanırken, HDP’li Müslüm Doğan ve Toğrul aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı. Vekiller Meclis’teki ilk yardım merkezine giderek tedavi oldu.

HDP grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Filiz Kerestecioğlu’nun olaya tepki göstermesi üzerine ikinci tartışma yaşandı. AKP'li Mehmet Uğur Dilipak, tepki gösterdiği HDP’nin kadın yöneticilerine, “Adam olacaksınız” diye bağırdığı duyuldu. Kerestecioğlu, “Hayır adam değil kadın olacağız, siz de bu söyleme alışacaksınız” diye tepki verirken, AKP'li Bayram Özçelik ile tartışan Beştaş da, “100 kişiyle 3 kişiye saldırıyorsunuz” dedi.

Uzun süren tartışma bazı AKP, CHP ve HDP’lilerin araya girmesiyle yatıştı. Daha sonra yeniden başlayan genel kurulda söz alan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın Toğrul’un konuşmasındaki ifadelerin suç unsuru barındırdığını iddia ederek, sözlerinin tutanaktan çıkarılmasını istedi.