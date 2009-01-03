AKP'li Dengir Fırat'a “Tosun” cezası

AKP Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın şirketi MENAS hakkında “Hayali ihracat” raporu hazırlayan Gümrük Kontrolörü Müfettiş Bayram Çolak’ın kardeşi Gültekin Çolak, Dengir Fırat’ın aleyhine açtığı davada 5 bin TL manevi tazminat hakkı kazandı.

Akşam Gazetesi'nden Deniz Güçer'in haberine göre, Fırat ile Çolak ailesini mahkemelik yapan süreç şöyle gelişti: Gümrük Kontrolörü Müfettiş Bayram Çolak, Dengir Fırat’ın da ortak olduğu MENAS A.Ş. hakkında, “hayali ihracat” iddiasıyla rapor düzenledi. Bu gelişme üzerine Fırat, önce Gümrük Müsteşarlığı’na başvurarak Çolak’ı şikayet etti. Sonuç alamayınca Başbakanlık Teftiş Kurulu’na da bir mektup göndererek, Çolak ile ailesini haksız servet edinmekle suçladı ve mal varlığının Çolak’ın eşi ve kardeşlerinin üzerine kayıtlı olduğunu ileri sürdü.

Bunun üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulu, Çolak ve tüm ailesi hakkında inceleme başlattı. Çolak’ın yanı sıra eşi, üç çocuğu, üç kardeşi ve eşinin ailesini mercek altına alan Kurul, mal varlığında haksız bir artış tespit edemedi. Çolak’la uğraşmaya devam eden Fırat ise, CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM’deki düellosunda da CHP’den aday adayı olduğunu hatırlatarak, “Sizin tosun” ifadesini kullandı.



'Tosun' sözü kızdırdı



“Tosun” lafı üzerine Bayram Çolak, Dengir Mir Mehmet Fırat aleyhine 30 bin YTL’lik manevi tazminat davası açtı, suç duyurusunda bulundu. Çolak’ın kardeşleri de yargıya başvurdu. Kardeş Gültekin Çolak’ın açtığı 5 bin TL’lik tazminat davası Ankara 6’ncı Sulh Hukuk Mahkemesi’nde karara bağlandı. Mahkeme heyeti, talebi haklı bularak, Fırat’ı yasal faiziyle birlikte 5 bin TL manevi tazminata ödemeye mahkûm etti.

Fırat’ın önümüzdeki günlerde mahkemenin kararını temyize taşıması bekleniyor. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onaylarsa Fırat, Gültekin Çolak’a tazminat ödemek zorunda kalacak. Bayram Çolak’ın ve diğer kardeşlerinin açtığı maddi ve manevi tazminat davaları ise halen devam ediyor.