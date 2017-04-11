AKP'li Darbe Komisyonu Başkanı: Kamuoyunu tatmin eden bir rapor için Akar ve Fidan'dan cevap bekliyoruz

TBMM 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı AKP'li Reşat Petek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" şeklindeki sözlerinin ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun "Neden bu Darbe Komisyo­nu'nun sağlıklı çalışmasına izin verilmedi? Darbenin 2 kilit ismi, iktidarın isteği üzerine parlamen­toya gelmedi. Eğer iktidar darbenin aydınlanmasını istemiyorsa bir sorun var demektir" şeklindeki eleştirilerine cevap veren AKP'li Komisyon Başkanı Petek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadelerinin beklendiğini açıkladı. "Kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından her ikisinden de cevap gelmesini isteriz tabii" diyen Petek, "Öncelikle kamuoyunun, partilerin, komisyon üyelerinin ve komisyon başkanı olarak benim böyle bir beklentimiz var. Böylelikle rapor daha olgun, kamuoyunu daha tatmin eder bir şekil alır" değerlendirmesinde bulundu.

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Murat Yetkin'in Hürriyet gazetesinin bugünkü (11 Nisan 2017) nüshasında yayımlanan 15 Temmuz Komisyonu Başkanı: Genelkurmay ve MİT’ten cevap bekliyoruz başlıklı yazısı şöyle:

Meclis 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’ndan Reşat Petek, Genelkurmay ve MİT’e yazılı olarak sordukları sorulara henüz yanıt alamadıklarını söyledi.

Komisyonun AK Partili Başkanı Petek telefon görüşmemizde soruları yanıtlarken, bu durumu da komisyon raporunun hâlâ yazılamamış olmasının nedenleri arasında saydı.

Diğer nedenler arasında komisyon raporunun yazım çalışmaları arasına Anayasa referandumunun girmiş olması ve kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgiler üzerine değerlendirmelerin tamamlanmamış olması da var.

Üç ay süren çalışmalarını 4 Ocak 2017’de bitiren komisyonun rapor taslağında yer aldığı varsayılan bazı iddialar, 16 Nisan Anayasa referandumu kampanyası boyunca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında tartışma konusu oldu. Örneğin Kılıçdaroğlu, darbe girişimine ilişkin olarak “FETÖ’cülerin siyasi bağlantıları” ve “ByLock kullanan vekiller” konusunu açtıkça, Erdoğan “Ne biliyorsan açıkla, ama 16 Nisan’dan sonraya bırakma” karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu’na neden açıklamadığı sorulduğunda, “Bizim istihbarat örgütümüz yok, elimizdeki her şeyi hükümete iletiyoruz” cevabını veriyor, adres olarak da 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nu gösteriyordu.

Komisyonun CHP’li üyesi İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise ne taslak raporun kendilerine verildiğini ne de yazımına, âdet olduğu şekilde muhalif parti danışmanlarının alındığını iddia ediyordu.

Bu ve diğer iddiaları Komisyon Başkanı Reşat Petek’e sorunca şu yanıtları aldık:

Aslında biterdi araya referandum girdi

(Muhalefetin taslak verilmedi iddiası üzerine) “Doğru, vermedik henüz, çünkü yazımı tamamlanmadı. Sadece ifadesi alınan 141 kişinin beyanları yok raporda, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgiler, belgeler de var.

Rapor aslında bitmiş olurdu, ama referandum süreci araya girdi. Bakın biz de köy köy çalışma yapıyoruz. Ama asıl nedeni, tek nedeni referandum değil tabii. Bazı bilgiler değerlendiriliyor hâlâ.

Çarpıtma yapıyor muhalefet; taslak sadece muhalefet üyelerine değil, AK Parti üyelerine de verilmedi. Çünkü tamamlanmadı. 16 Nisan’dan sonra tamamlanır, verilir.

ByLock'çu vekiller bizde yok

(Raporların yazımına muhalefetten kimse alınmadı iddiası) “Başkanlık Divanı kararı doğrultusunda parti grup danışmanları yerine kamu kurum ve kuruluşlarından kendi alanlarında yetkin isimler almayı tercih ettik; 20 kadar devlet görevlisi arkadaşımız, bir kısmı döndü, diğerleri çalışıyor.

Sayın Kılıçdaroğlu ‘Şu kadar ByLock’çu milletvekili var’ diyor. Devletin elindeki listede kaç kişi olduğunu, kaç milletvekili bulunduğunu açıklamak bu komisyonun yetkisinde değil. Ama bizde böyle bir liste yok.

(Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadelerinin alınamayışı üzerine) İfadelerinin olmayışı, kamuoyunda raporun eksik bırakıldığı şeklinde düşünüldüğü noktada Genelkurmay’a ve MİT’e yazılar yazdık. MİT’ten henüz bir cevap gelmedi; göndermeyeceğiz diye bir cevap da gelmedi. Araya referandum girdi tabii. Genelkurmay Başkanlığı’na da sorular yönelttik, oradan da gelmedi. Gelmesi beklentisi var tabii.

(‘Raporun tamamlanması için yanıtlarını mı bekliyorsunuz?’ sorusu üzerine) Tek neden o değil. Onlar gelmese de rapor yazılır.

Ama kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından her ikisinden de cevap gelmesini isteriz tabii.

Öncelikle kamuoyunun, partilerin, komisyon üyelerinin ve komisyon başkanı olarak benim böyle bir beklentimiz var. Böylelikle rapor daha olgun, kamuoyunu daha tatmin eder bir şekil alır.

Gelmezse gazete haberlerine yer verilebilir

Gelmezse Genelkurmay Başkanı’nın 15 Temmuz gecesine dair adli makamlara verilmiş ifadeleri var, bunlara yer verilir.

MİT’in rolü hakkında, MİT tarafından yalanlanmamış gazete haberleri var, gazetecilerin yazdığı kitaplar var, bunlara yer verilebilir.

Üçüncüsü, bu cevaplar gelmediği takdirde çok eksik sayılmaz ama tabii kamuoyunda doğru ve adil bir rapor olması algısı da önemli.”

Petek, “O zaman sizce Genelkurmay ve MİT’ten cevap gelip gelmemesi raporun olgunluğunu etkiler mi?” sorusuna ise “Elbette” yanıtını verdi; “O nedenle bu cevapların gelmesini tercih ederim şahsen” dedi.