AKP'li Cuma İçten : Ölen 22 bin PKK'lı benim evladım

Diyarbakır Barosunda düzenlenen Diyarbakır Küçük Millet Meclisi toplantısında bir konuşma yapan İçten, AKP olarak iktidara geldiklerinde bir enkazı devraldıklarını söyledi. AKP'nin, Cumhuriyet tarihinde "Kürt meselesini" parti programına yazan ve bu konuda çözüm üreten tek parti olduğunu savunan İçten, “Birlikte memleket meselelerine çözüm bulmaya çalıştığımız ekibimizin eline taş, molotof vermedik, sokaklara çıkmadık. Bizi korumakla mükellef olan hiçbir güvenlik birimine bu şiddeti öngörmedik. Biz gittiğimiz hiçbir yerde kendi çocuklarımıza çözüm için adres olarak dağı göstermedik" diye konuştu.

'22 bin PKK'lı öldürüldü, hepsi benim çocuğum'

Elindeki dosyayı göstererek "Burada yapılan katliamlar var. 393 tane, 2008 yılına kadar yapılan katliamlar" diyen İçten, "Ölen sivil vatandaş sayısı 5 bin 500. Bunların yüzde 90’ı, altını çizerek söylüyorum Kürt. Öldürdükleri kamu görevlisi sayısı 8 bin insan. Onun dışında kaç tane bizim çocuklarımız ölmüş biliyor musunuz; yine bizim çocuklarımız, hani birileri ‘terörist’ diyor, birileri ‘PKK’ diyor, birileri ‘gerilla’ diyor. Birileri adına ne derse desin, ben hepsine insan diyorum. İşte aramızdaki çizgi farkı bu; yani diğer vekillerle, siyasilerle aramızdaki çizgi farkı. 22 bin tane PKK’lı öldürüldü, yani 22 bin tane çocuğum öldürüldü. Hepsi benim çocuğum.' dedi.

'Bu savaş PKK ile devlet arasında'

İçten konuşmasının devamında: "Yani yarın Kürt hakları bile verilse, 22 bin, toplamda 37 bin insanın katledildiği bir olayda ben Zazaca konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Bir insanın ölümüyle bana Zazaca konuşma hakkı veriliyorsa ben orda yokum. Evet, ben bir Kürt’üm. Memleketimde, vatanımda Diyarbakır'ımda, İstanbul'umda, Edirne'mde benim Kürt sorunum yoktur arkadaşlar, bunu bir Kürt olarak söylüyorum. Bu savaş Kürtlerle devlet arasında değil arkadaşlar, AK Parti iktidarından sonrasını konuşuyorum. Bu savaş şu an PKK ile devlet arasındadır” ifadelerini kullandı.