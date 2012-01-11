AKP'li Cuma İçten: Irak'ta Kürdistan'ın kurulması desteklenmeli

T24 - AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Irak'ta toprak bütünlüğünden yana olduğunu, ancak orada yaşayanların istemesi ve kan dökülmeden bir ayrılık olacaksa Kürdistan'ın kurulmasına Türkiye'nin karşı çıkmaması ve destek vermesi gerektiğini söyledi. Milletvekili İçten, şu anda PKK'ya katılıp dağda olan akrabaları ve arkadaşlarının da bulunduğunu ifade etti.



AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Kuzey Irak'ta Kürtçe yayın yapan Aknews Haber Ajansı'na, demokratik açılım, anadilde eğitim ve Irak'ta Kürtlerin bağımsız devlet kurma ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu. İçten, 2002'de AK Parti iktidarıyla, özellikle Kürt hakları noktasında çok ciddi adımlar atıldığını, adına açılım denmeden partilerinin olaya hak ve özgürlükler olarak baktığını ve OHAL'i kaldırdıklarını söyledi.

'Türk'ün ne kadar hakkı varsa Kürt'ün de o kadar hakkı var'



Memleketi olan Bingöl'ün Genç İlçesine bağlı Kavar Köyü'nün 1990'lı yıllırda askerler tarafından 5 kez yakıldığını, OHAL'in kalkmasıyla işkencelerin tamamıyla bittiğini söyleyen İçten, şöyle dedi:



"Belki birileri efendim bizi gözaltına alıyorlar, içeri atıyorlar, KCK sorgusu adı altında tutukluyorlar diyebilir. İyi de kardeşim ben bir Kürdüm. Ben bir esnaf olarak, işadamı olarak molotoflara tabi kalıyorum. Dükkanım zorla kapatılıyor. Benim 15-16 yaşındaki gencecik çocuklarımın eline Kalaşnikof silahlar verilip, dünyanın ikinci büyük ordusuna karşı öldürtülüyor. Ben istediğim bir şekilde, özgürce konuşamıyorum. Bunları yaşanırken devletin benim güvenliğimi sağlaması gerekmez mi? Kürtleri bu coğrafyada bir halk olarak görüyorum. Bir Türkün bu coğrafyada ne kadar hakkı varsa, bir Kürdün de o kadar hakkı vardır. Ama, öyle bir sistem kurulmuştu ki bu ülkede, tokat atılmayan kimse kalmamıştı. Şimdi biz AK Parti olarak bunları düzeltiyoruz, insanlara yaraşır bir hayat standardı getirmeye çalışıyoruz. Ben kırmadan, dökmeden, ötekileştirmeden, batıda yaşayan Kürtlerin hakkını da savunarak, ölümleri ve şiddeti de reddederek, kültürel haklardan tutun bütün hakların verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu hakların verilmesi de bir lütuf değil."

'Akrabalarımdan dağda olanlar var'



Bazı arkadaşlarını Hizbullah, bazılarını da PKK davasında kaybettiğini söyleyen İçten, "Benim arkadaşlarımın içinde şu an dağda olan arkadaşlarım var. Beraber, birlikte okul okuduğum, birlikte sokakta oyun oynadığımız, ortaokul sıralarını paylaştığım arkadaşlarım şu an dağdalar. Akrabalarımdan dağda olanlar var. Dağda olan çocuklar bizim çocuklarımız. PKK'ya katılan çocuklar benim canım, ciğerim. Benim akrabam. Birilerinin dayısının oğlu, birilerinin amcasının oğlu. En önemlisi bu çocuklar bu toprakların çocukları" dedi.

Muhatabım BDP'dir



Kürtlerin tüm haklarının anayasal güvence altına alınması gerektiğini de söyleyen İçten, şöyle konuştu:



"PKK ile ilgili konuşmuyorum, PKK benim muhatabım değil. Çünkü eline silah almış ve kendi insanını öldüren bir örgütten bahsediyoruz. Ben bunu kabul edemem. Ama BDP benim muhatabımdır. Tabi ki onunla oturup konuşacağım. Kimseyi öldürmeden, şiddet kullanmadan bu hakların anayasal güvence altına alınmalıdır. PKK bir kere silahı bırakmalı. PKK'nın üst tabanı beni yansıtmıyor. Selahattin'i Eyubi'nin torunları gibi düşünmüyor. Şu anda 2002'den sonra dağa çıkacak hiçbir sebep kalmamıştır. Cumhuriyet tarihinden 2002'ye kadar dağa çıkacak belki bir sürü sebep vardır. Çünkü, birileri gelmiş namusumuza da el atmış, şerefimize de el atmış, onurumuza el atmış. Birileri bunun yüzünden çıkmış o kirli dünyaya karşı bir duruş sergilemiş. Ben ona bir şey demem. Ama bugün bu olaylar için, insanların ölmesi için bir gerekçe kalmamış. Anadilde eğitim için ben ne bir Türk'ün, ne bir Kürt'ün burnundan kan akmasını istemeyeceğim."

Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız



Irak'ta yaşanan gelişmeleri de değerlendiren İçten, Türkiyeli vatandaş olarak, Irak'ta toprak bütünlüğünden yana olduğunu ancak, orada yaşayanların istemesi ve kan dökülmeden bir ayrılık olacaksa, bir Kürdistanın kurulmasına Türkiye'nin karşı çıkmaması ve destek vermesi gerektiğini söyledi. İçten, "Irak'ta bir Kürdistan'ın kurulması Türkiye için ne tehdit edici bir şeydir, ne de Türkiye bundan rahatsız olmalı. Tam aksine Türkiye bence bunu desteklemesi gerekiyor. Çünkü bu Türkiye'yi rahatsız edecek bir durum değil. Biz Suriye, Irak ve İran'daki Kürtler gibi değiliz. Edirne'de, Karadeniz'de Kürtler var. Biz istesek bile ayrılamayız" diye konuştu.



