AKP'li Ceylan: Hayvanları Koruma Yasası'nda düzenleme, STK'larla mutabakattan sonra yapılacak

AKP Ankara Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Nevzat Ceylan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda hayvanları koruma yasasıyla ilgili ciddi bir çalışma olduğunu belirtti. Bu çalışmada sivil kitle örgütleriyle temas içinde olduklarını ifade eden Ceylan, “Sivil toplum kuruluşlarının mutabakatı olmadan bir yasa çıkmayacak" dedi. Ceylan, mevcut kanunun birçok eksikliği gidermediğini ve yeni bir düzenlemenin bu yıl yapılması gerektiğini söyledi.



Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü de yapan, AKP Ankara Milletvekili Ceylan’ın işkence ve şiddete maruz kalan hayvanlarla ilgili düzenleme konusunda T24’e değerlendirmeleri şöyle.



Bir defa sivil toplum kuruluşlarının mutabakatı olmadan bir yasa çıkmayacak bunun müjdesini vereyim. Hayvan hakları konusundaki bütün arkadaşlar dinlenecek. STK'lar dinlenecek ve hassasiyetleri dinlenecek bir ortak metinle çıkmış olacak. Diğer muhalefet partilerinin de görüşü alınacak ve onların da mutabakatı sağlanacak. Hiç kimse endişe etmesin, bu konuda endişeleri olanlar da endişe etmesin. Hayvanları koruma mı yoksa hayvan hakları mı o da değerlendirilir. Somut teklifler olursa onları mutlaka değerlendiririz.



Hayvanlara dönük işkence, şiddet giderek artıyor. Mevcut yasaya göre bir hayvanı öldürmek, kapalı alanda sigara içmeyle, gürültü yapmayla eşdeğer tutuluyor. “Sahipli/sahipsiz hayvan” ayrımının da öngörülen ceza açısından sakınca doğurduğu belirtilerken hayvanlara şiddetin toplumsal şiddetin yaygınlaşmasının bir sonucu olarak arttığı vurgulanıyor.



Hayvan hakları koruyucuları, hayvanların çeşitli amaçlarla kullanıldığı mezbahalar, barınaklar deney laboratuvarları sivil toplumun denetimine açık hale getirilmesini talep ediyor.