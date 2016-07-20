AKP'den ilk 'OHAL' açıklaması: MGK'da değerlendirilecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Güvenlik Kurulu'nun OHAL'i değerlendirmeye alacağını ve olağanüstü halin de hukukun bir parçası olduğunu söyledi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Habertürk'te olası OHAL kararından, darbe girişimine kadar birçok konuya değindi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"MGK'da bütün hususlar ele alınacaktır. Önemli bir badireyi atlattık ancak tam anlamıyla atlatmış değiliz. Bir daha böyle hadiselerin yaşanmaması adına belli tedbirlerin yapılması gerekiyor."

"Milli Güvenlik Kurulumuz toplandı. Bakanlar Kurulumuz toplanacak. Önemli bir gün. Mutlaka belirli kararların alınması gerekiyor. Gerekli olan neyse MGK ona karar verecektir. OHAL için MGK değerlendirecek. Olağanüstü hal de hukukun bir parçası. Buna ihtiyaç var diye değerlendirirse MGK adım atabilir. Mevcut kurallarla belki de değerlendirebilir. Onu hep birlikte göreceğiz."



"Ankara'daydım, biraz geç öğrendim. Uzun süre boyunca inanamadım. Yeni nesil de malesef bununla tanışmak durumunda kaldı. Çok yara verici bir hadise. Milletimiz siyasi partileri ve medyasıyla sahip çıktı. Eyvah dedim, bir nesil kayboldu. Ama daha sonra olan gelişmelerle değişti."



"Provokasyonlara karşı dikkatli olmalıyız. Olayın ölçeği çok büyük, buna yönelik tedbir düşünülebilir. Noktasal bir takım eylemler mümkün, dikkatli olmalıyız. Kitlesel kalkışma püskürtüldü. Bu iş bağlanıncaya kadar da bu uyanık halimizi devam ettirmeliyiz."

"Genel anlamda değerlendirmeler var. Uyanık olmak, meydanları boş bırakmamak durumundayız. Halkımızdan ricam şu; lütfen parti siyasetini bir kenarı koyalım, gün o gün değil, farklılıklarımızı ortaya koyma günü değil. Çok değişik sesler olmalı."

"Normal bir siyasi tartışma farklılıklar her zaman önümüzdeki süreçte yapılabilir. Ama gün farklılıkların altını çizme günü değil."



"Bu FETÖ'cü terör yapılanması devlet içinde devlet oluşturan bir yapılandırma. Bu yapılanma çok uzun bir geçmişe dayanıyor. Dolayısıyla bununla mücadele de köklü bir mücadele olmak durumunda. Bu mücadeleyi elbette hukuk içinde yapacağız. İstihbarat çalışmalarından başka çalışmalara kadar bütün birikimler kontrol edilecek. Bu mücadeleyi hukuk içerisinde yapacağız."

"(Mehmet Dişli hakkında) Suçlar bireyseldir. Kimse bir yakınının suçundan sorumlu tutulamaz. Bir yakınından dolayı bir kimseyi zan altında tutmak doğru değil. Nasıl bir tavır gösterdiği önemli."