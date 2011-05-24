AKP'li Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 24 saat süre

T24

Çelik "Kendisine 24 saat süre veriyorum" diyerek Kılıçdaroğlu'na iddialarını ispatlamazsa tazminat davası açacağını kaydetti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Van mitinginde sarf ettiği, "Burada bir bakanınız vardı değil mi, ne oldu? Yakınları ne oldu, köşeyi döndü değil mi" sözlerine karşı dava açacağını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Çelik, Kılıçdaroğlu'nun mitingde kendisini ve akrabalarını hedef alan çirkin ve yakışıksız ifadeler kullandığını kaydederek, "Kullandığı ifadeler, şimdiye kadar bu toplumda saygı gören hemen herkes için yaptığı bir Kemal Kılıçdaroğlu klasiğidir" dedi. Çelik açıklamasını şöyle sürdürdü:"Şahsım ve akrabalarım ile ilgili iddialarını ispata davet ediyorum. Bu ifadelerle şahsımı ve akrabalarımı zan altında bırakmaktadır. Sokak dedikodusu ve iftira ile siyaset yaptığını zannetmektedir. Bildiği bir usulsüzlük ya da haksız elde edilmiş bir kazanç varsa suç duyurusunda bulunsun. Sözlerini delillendirsin. Değilse kendisini sürekli çamur atan iftiracı bir siyasetçi olarak ilan ediyorum. Kendisine 24 saat süre veriyorum. Eğer sözlerini delillendirmezse hakkında tazminat davası açacağım."