AKP'li Çelik: CHP darbelerin şakşakçısıdır

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Kılıçdaroğlu'nun 'Hizbullah'la işbirliği yaptılar' sözlerini değerlendirdi. Çelik, CHP'nin statükocu ve darbelerin şakşakçısı olduğunu söyledi.





Çelik:



“Sayın Kılıçdaroğlu hiç de yakışık almayan bir biçimde bizim Hizbullah ile işbirliği yaptığımızı söyledi. Şunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın CHP’liler tarafından bütün muhalefet ve bütün Türkiye tarafından çok iyi bilinmesi gerekiyor. AK Parti, bırakın bir illegal terör örgütü, hiçbir illegal örgütle münasebet içinde olamaz, ilişki içerisinde olamaz, işbirliği hiç yapmaz, yapmamıştır ve yapmayacaktır.CHP, maalesef her zaman zaten karanlık güçlerin, statükocu anlayışın, millet iradesine karşı çıkanların yanında olmuştur. Darbelerin arkasındaki güç olmuştur. Darbelerin şakşakçısı olmuştur. Zaman zaman hazırlayıcı gücü olmuştur.”



