AKP'li Çelik: Bahçeli iktidar olmaktan korktu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Çelik, Bahçeli için, "Sadece 'hayır' dedi. Hayır siyaseti iddiasızlıktır, iktidar olmaktan korkmaktır" dedi.

Ömer Çelik, "Siyaset iddia işidir" diyerek, "Her parti iktidar olmayı hedefler. Bahçeli ise tam tersini yaptı. 7 Haziran sonrası MHP'yi iktidar ortağı yapmamak için elinden geleni yaptı. MHP'yi iddiasız hale getirdi. MHP tabanının emeklerini boşa harcadı" ifadedelerini kullandı.

Çelik şöyle konuştu:



"Sadece 'hayır' dedi. Hayır siyaseti iddiasızlıktır, iktidar olmaktan korkmaktır. Türkiye'yi yönetmekten kaçmaktır ve MHP tabanını iktidardan uzak tutma yöntemidir.



Şimdi ise 1 Kasım sonrası koalisyona hazırız, diyor. Yani MHP'yi iktidardan uzak tutmanın hesabını veremiyor. Yine sonucu görmeden şartlar öne sürüyor. Belli ki yine MHP tabanını iktidardan uzak tutma bahaneleri hazırlıyor."